Domenica In, un grande ospite è in arrivo nel contenitore domenicale di Rai 1

Un nuovo appuntamento attende Mara Venier e i suoi telespettatori nella puntata di Domenica In del 14 aprile. Proprio per sbaragliare la concorrenza di Barbara d’Urso con la sua Domenica Live, la conduttrice della Rai ha in mente un super ospite, come annunciato già da alcuni siti di gossip nei giorni scorsi: Raz Degan.

Sicuramente la partecipazione di Raz Degan, ex compagno di Paola Barale e già ospite della Venier, rappresenta un bel colpo per la conduttrice della Rai. Un vip che piace molto al pubblico da casa, non solo per il suo aspetto fisico, ma anche perché è stato vincitore dell’Isola dei Famosi attirando tante critiche e consensi dalla sua parte.

Negli studi della Rai intitolati a Fabrizio Frizzi, Raz Degan avrà modo di raccontarsi in una intervista in cui svelerà dettagli inediti della sua vita professionale, ma anche privata e dove sicuramente non mancherà di parlare con Paola Barale, compagna per molto tempo e che ha lasciato una ferita profonda nel suo cuore.

Raz Degan, non è il solo ospite dell’appuntamento domenicale della Rai, ci sarà anche Selvaggia Lucarelli, personaggio molto discusso e che attira sempre critiche per il suo modo di rapportarsi agli altri e la sua antipatia. Inoltre, non dimentichiamo che Selvaggia Lucarelli, blogger e giurata della 14esima edizione di Ballando con le stelle, in onda attualmente su Rai 1, avrebbe dovuto essere parte del cast di Domenica In, ma in seguito alla questione dei compensi e del budget che avrebbe dovuto percepire, è andato tutto in fumo.

Intanto, si fanno sempre più insistenti le voci sulla prossima stagione televisiva di Rai 1, dove sembra esserci una riconferma della Venier al timone di Domenica In, in una versione ridotta, considerando gli ottimi risultati raggiunti fino ad ora. Per ora, sono solo ipotesi e si saprà qualcosa in più per la prossima stagione, a partire da giugno.