Domenica In: tutti gli ospiti della puntata del 31 marzo

Tutto pronto per la nuova puntata di Domenica In, in onda domenica prossima, 31 marzo, come sempre dalle ore 14 su Rai 1, dopo il Tg1. Mara Venier ha trovato la giusta ricetta per confezionare un programma televisivo che sappia conquistare l’affetto del pubblico ogni domenica: tra interviste con personaggi dello spettacolo, momenti musicali e storie che sanno emozionare la gente.

Ricordiamo che Domenica In dall’inizio della stagione televisiva ha sempre vinto le sfide auditel della domenica pomeriggio, dimostrandosi il programma televisivo per eccellenza della domenica pomeriggio degli italiani. Scopriamo insieme gli ingredienti della prossima puntata.

Sarà protagonista di una lunga intervista con la padrona di casa Rocio Munoz Morales che oltre a raccontarsi alla biondissima presentatrice veneta regalerà al pubblico un momento di ballo con un tango. Osptiti musicali Peppino di Capri, che si racconterà alla conduttrice e canterà in studio alcuni dei suoi grandi successi musicali e Povia. Spazio anche al calcio con il Presidente della Sampdoria Massimo Ferrero.

Protagoniste della puntata saranno anche due donne dello spettacolo molto amate dal pubblico: Eleonora Daniele, che ogni mattina fa compagnia al pubblico di Rai 1 con il suo Storie Italiane, e Pamela Prati. Prevista anche una emozionante intervista a Veronica Paccagnella, la ginnasta affetta dalla sindrome di Down che ha permesso all’Italia di portare a casa ben 4 medaglie agli Special Olympics di Abu Dhabi.

Come sempre a rendere speciale la Domenica In di Rai 1 è la simpatia e la spontaneità di Mara Venier di intrattenere il pubblico e di trovarsi complice di tutti i suoi ospiti che davanti a lei finiscono sempre per regalare racconti inediti delle loro vite ed a farsi travolgere dalla dirompente simpatia della vulcanica Mara, che al grido di “Zia Mara” regala al pubblico televisivo di Rai 1 una domenica pomeriggio di risate ed emozioni.