Domenica In, Tullio Solenghi e Massimo Lopez commossi nel ricordo di Anna Marchesini

Tullio Solenghi e Massimo Lopez, ospiti da Mara Venier nella puntata di Domenica In del 7 aprile 2019, hanno parlato della loro passione ovvero il teatro senza mancare però di ricordare la nota attice Anna Marchesini con la quale i due hanno formato un trio speciale per ben 12 anni. Un pensiero molto commosso quello da parte di Solenghi e Lopez che, assieme a Mara, hanno ripercorso alcuni momenti vissuti assieme alla loro collega.

Purtroppo come ben sappiamo, nel 2016 a soli 63 anni Anna si è spenta dopo una lunga malattia ma soprattutto dopo anni spesi a combattere contro l’artrtite reumatoide che addirittura l’aveva costretta ad abbandonare la sua amata recitazione. Era stato il fratello di Anna, attraverso un post su facebook, a darne il triste annuncio lasciando tutti basiti e senza parole.

Ancora oggi sia Tullio che Massimo continuano a ricordare e a parlare di Anna durante i loro bellissimi spettacoli in giro per l’Italia ma nella puntata di Domenica In hanno voluto invece rivelare un dettaglio molto commovente in merito alla mancanza di Anna. I due hanno rivelato infatti che ancora oggi vanno a cercarla nel primo camerino dietro le quinte degli spettacoli perchè la Marchesini era solita utilizzare il primo camerino presente.

“Noi abbiamo un pubblico particolare: in platea ci sono sempre persone che hanno qualcosa legato a quei 12 anni di trio e questa è una cosa incredibile” ha asserito Tullio Solenghi tra le lacrime e la commozione non solo di Massimo ma anche della conduttrice Mara Venier. Anche quest’ultima ha voluto confessare ma soprattutto spendere bellissime parole nei confronti di Anna “Avevo pensato a tutt’altra intervista, ma non può non essere così. Io ho intervistato Anna qualche anno fa, lei da lassù ci guarda e sorride così, le volevamo tutti bene”.

Molti i commenti da parte degli utenti del web che, durante l’intervista, hanno voluto riversarsi sui social per spendere delle bellissime parole per l’artista scomparsa nel 2016 ma soprattutto per ricordarla in tutta la sua bravura.