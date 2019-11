Domenica In, svelati i super ospiti attesi domenica 1° dicembre

Come ogni settimana torna anche questa domenica uno degli appuntamenti cult di casa Rai. Stiamo parlando di Domenica In, in programma giorno 1 dicembre alle ore 14.00 su Rai 1. Per l’undicesima puntata dello storico talk show, condotto da Mara Venier, tanti ospiti e interviste esclusive, così come anticipato dal magazine televisivo “Blogo”.

Tra i protagonisti più attesi della prima parte del programma d’intrattenimento “Domenica In” troviamo il celeberrimo presentatore di Canale Cinque Paolo Bonolis. L’esilarante 58enne romano, ospite della conduttrice veneta, parlerà della sua ultima fatica letteraria “Perché parlavo da solo“. La sua autobiografia, da poche settimane in tutte le migliori librerie italiane e bookstore on-line, starebbe regalando aneddoti interessanti sulla vita dello showman, dalla sua infanzia agli ultimi anni della sua rocambolesca vita.

Attesa a mille anche per l’incontro tra Mara Venier e Gianna Nannini, stimata cantautrice dell’ampio panorama musicale italiano. La 63enne toscana, parlerà del suo nuovo album “La differenza”, uscito lo scorso 15 novembre, ma anche della sua vita privata e familiare. Dal suo nuovo capolavoro discografico agli esordi, passando per la sua vita sentimentale: la stimata artista potrebbe concedere inediti racconti e confidenze inerenti il suo rapporto con Penelope Nannini, figlia avuta alla veneranda età di 54 anni.

Altra super protagonista e volto noto della prossima puntata di “Domenica In” sarà la presentatrice televisiva Antonella Clerici, che parlarà dell’imminente ritorno del festival della canzone “Lo Zecchino D’oro“. L’intervista si prospetta imperdibile, poiché la 56enne lombarda potrebbe far trapelare indiscrezioni inedite sulla prossima edizione dello show, dagli anni ’60 parte del costume e patrimonio culturale italiano.

Altrettanto interessante sarà l’incontro tra Mara Venier e lo chef statunitense Joe Bastianich, accompagnato da sua madre Lidia. Secondo le preview del web, nello studio di “Domenica In” sono attesi anche lo showman e imitatore Max Giusti e Aldo Cazzullo, noto giornalista del quotidiano italiano “Il Corriere della sera”.