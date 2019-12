Domenica In, svelati gli eccezionali ospiti di domenica 8 dicembre

Una lunga cavalcata televisiva portata avanti con passione e professionalità da Mara Venier, storica conduttrice di Rai Uno. All’appuntamento previsto per domenica 8 dicembre arriveranno ospiti esclusivi da tutta Italia, ciascuno con le proprie novità da raccontare.

Ben quattro gli accreditati ospiti, selezionati tra le eccellenze del mondo dello spettacolo, della musica e dello sport, che interverranno nell’accogliente studio di “Domenica In“. Protagonisti che lasceranno ben poco al caso. Una rosa di personaggi diversi, con storie di vita di indiscusso valore, pronti a raccontare le proprie complesse vite.

L’imperdibile appuntamento con “Domenica In” partirà, come di consueto, alle ore 14,00 e ospiterà in studio 4 ospiti di rilievo, a cominciare dall’ex campione di calcio Paolo Rossi, che portò i biancoazzurri alla vittoria nei mondiali del lontano 1982. Oltre all’ex campione degli anni ’80, Mara Venier intervisterà Don Antonio Mazzi, celebre sacerdote ed educatore della Fondazione Exodus Onlus, il quale si racconterà in un’intervista fiume e festeggerà i suoi 90 anni.

A parlare dei propri progetti e possibili programmi ci sarà anche Vincenzo Salemme, esilarante attore e stimato regista di origini partenopee, che di recente ha svolto il ruolo di giudice a “Tale e Quale Show” ed è, altresì, andato in scena a teatro con tre avvincenti commedie. La conduttrice veneta intervisterà anche l’ex tastierista dei “Pooh”, Roby Facchinetti. Insomma, solo affermati artisti per il leggendario contenitore domenicale di casa Rai.

Per Mara Venier sarà una puntata differente e ricca di big. Il numero dei telespettatori e i dati Auditel delle puntate scorse sono molto incoraggianti e confermano l’ormai consolidato successo del talk show Rai. Se la conduttrice riuscirà ad ingranare la marcia giusta, “Domenica In” potrebbe diventare, ancora una volta, la trasmissione pomeridiana più seguita della domenica. La 69enne veneta potrebbe confermarsi la regina degli ascolti della seconda domenica di dicembre. Certamente l’entusiasmo non le manca.