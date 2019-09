Domenica in, Stefano De Martino si racconta: il ritorno con Belen e il desiderio di allargare la famiglia

Nel corso dell’ultimo appuntamento con il talk show di Rai 1 “Domenica in” del 29 settembre scorso, dopo la bella intervista a Maurizio Costanzo, è stato ospite il neo presentatore di “Stasera tutto è possibile”, Stefano De Martino, che oltra a parlare del suo nuovo programma, ha emozionato tutti confermando il grande amore per la moglie Belen Rodriguez.

L’ex ballerino e la showgirl di origini argentine sono ritornati insieme, dopo una separazione e nuovi flirt – la Rodriguez è stata fidanzata con il campione di motociclismo Andrea Iannone, oggi felicemente in coppia con Giulia De Lellis – facendo quindi sognare i fan, che ora attendono le nuove nozze della coppia.

L’amore per Belen e i desiderio di allargare la famiglia

Stefano De Martino ha raccontato del suo rapporto con Belen e di come è riuscito a ritornare insieme alla moglie, dopo la brusca separazione avvenuta nel 2015. Stando alle parole dell’ex ballerino, l’amore tra i due non era mai finito, quindi nonostante tutto la loro storia non era mai finita del tutto.

Stefano per spiegare come hanno fatto a ritrovarsi dice: “In realtà non ci siamo mai lasciati. C’è sempre stato quel cordone ombelicale che c’è dal primo incontro. Siamo stati fortunati a non perderci“. De Martino tiene poi a precisare che certe cose le apprezzi solo quando non le hai più, e per lui sembra sia stata la stessa cosa.

Il conduttore conferma i rumors circa il desiderio di dare un fratellino o una sorellina al piccolo Santiago, per poi aggiungere che vorrebbe almeno 3 figli. Nel corso dell’intervista zia Mara fa vedere delle immagini di Stefano con il figlio Santiago, scatti che fanno commuovere il conduttore, che ha detto: “E’ la mia priorità, sta crescendo così in fretta“.

La somiglianza tra i due è fortissima, anche se secondo Stefano, Santiago somiglia di più a mamma Belen, di cui sicuramente – afferma Stefano – ha preso la testardaggine.