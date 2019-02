Domenica in, Stefano De Martino parla della sua unione con Belen Rodriguez: "L’unione famigliare a prescindere da tutto"

Stefano De Martino, il popolare ex ballerino del talent show di Maria De Filippi “Amici”, è stato ospite dell’ultima puntata del talk show di Rai 1 “Domenica in”, dove dopo aver annunciato di essere il prossimo conduttore di “Made in sud”, ha parlato anche del suo rapporto con l’ex moglie la showgirl argentina Belen Rodriguez,

Salutato dal pubblico con degli applausi scroscianti, Stefano De Martino commenta a caldo una clip che fa vedere zia Mara, cioè un video “rubato” – circolato sul web e che è stato oggetto anche di un approfondimento da parte del settimanale di gossip “Chi” – che lo ritrae in aereoporto con il figlio Santiago e l’ex moglie Belen, con cui si scambia degli abbracci e dei teneri baci.

Stefano De Martino parla del gossip sul ritorno di fiamma con Belen

Se le immagini fatte vedere dalla Venier lascerebbero pensare ad un ricongiungimento tra l’ex inviato de “L’Isola dei Famosi” e la co-conduttrice di “Tu si que vales”, le parole di Stefano frenano sicuramente gli entusiasmi dei fan: “In Italia, se fai questo lavoro, è l’effetto collaterale” – quindi aggiunge – “mi sono dato una spiegazione: credo ognuno di noi abbia una storia d’amore irrisolta, tutti hanno vissuto quell’amore irrealizzato“.

Stefano quindi continua col dire che le persone sperano spempre nella favole, cioè in quel lieto fine che non sempre però c’è o è destinato ad essere tale. Stefano quindi sembra smentire i gossip rilancati negli ultimi giorni, puntualizzando: “io e Belen abbiamo sempre avuto questo rapporto” – quindi ha proseguito con – “io non mi sono mai fatto problemi ad abbracciare la mamma di mio figlio, a dimostrare anche a mio figlio quest’unione familiare che ci sarà a prescindere“.

Una storia d’amore la loro che è nata sulle ceneri dell’unione che De Martino a quel tempo aveva con Emma Marrone, che non ha mai molto ben digerito la scelta del ballerino. Dall’unione tra Stefano e Belen è nato Santiago, un bambino meraviglioso, che seppur così piccolo è già vittima dell’ividia di certi mentecatti del web che in talune occasioni non si sono fatti scrupoli per insultarlo.