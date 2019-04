Domenica in, Stefano De Martino e quel particolare che non è sfuggito a Mara Venier

Stefano De Martino, neo conduttore del programma di Rai 2 “Made in Sud”, è stato ospite dell’ultima puntata del talk show condotto da Mara Venier “Domenica in” – andata in onda domenica 7 aprile – dove i telespettatori più attenti non hanno potuto non notare un dettaglio molto importante, che conformerebbe un gossip degli ultimi giorni che lo riguarda.

Sono ormai numerose le voci che riguardano il presunto riavvicinamento tra l’ex ballerino del talent show di Maria De Filippi “Amici” e l’ex moglie Belen Rodriguez, rumors che hanno trovato una conferma in alcuni scatti “rubati” dei due durante una breve vacanza nel capoluogo partenopeo, dove la coppia è stata vista scambiarsi dei baci appassionati.

Stefano De Martino ha rimesso la fede al dito

Nonostante le continue domande circa il loro ritorno di fiamma rivolte dai giornalisti alla coppia, sia Stefano De Martino che la showgirl e conduttrice di “Colorado” Belen Rodriguez hanno preferito non ufficializzare il ritorno insieme, forse perché stavolta la coppia vuole preservare il più possibile la privacy ed i sentimenti.

Stefano De Martino è stato già ospite della Venier qualche mese fa, occasione quella in cui Mara Venier chiese a De Martino del suo ritorno di fiamma con Belen, domande schivate sapientamente da De Martino, senza dare quindi delle conferme. Se i fatti valgono più di mille parole, a distanza di settimane quindi Stefano, indossando la fede al dito, ha riposto a Zia Mara.

Anche nel corso della puntata del 7 aprile Mara ha detto a De Martino: “Ti sei messo la fede, zia nota tutto, l’ultima volta non ce l’avevi“, parole che trovano il sorriso di Stefano, che ammette che l’ultima volta quella fede non c’era. Dunque nel giro di poche settimane sembra essere cambiato tutto tra Belen e Stefano, per la gioia di Santiago e dei tanti fan della coppia.