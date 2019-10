Domenica In, salta l’ospitata di Pamela Prati: doveva scusarsi con Mara Venier

Cosa ne pensa l’autore

Emanuele Novizio - Per il momento non ci sono conferme a tal senso, ma l'ospitata di Pamela Prati negli studi di Domenica In potrebbe essere stata bloccata anche da Mara Venier, poiché quest'ultima in più circostanze ha rivelato di voler star lontano da questa notizia. Ma sicuramente nella prossima puntata del varietà potremmo saperne di più.