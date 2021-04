"Domenica In", Sabrina Ferilli riceve la tenera sorpresa di Maria De Filippi

Sabrina Ferilli, domenica 18 aprile è stata ospite di Mara Venier a “Domenica In”. L’attrice si è raccontata in una lunga intervista, dove ha parlato sia della sua splendida carriera che della sua vita privata. Reduce dal successo della fiction targata Mediaset, “Svegliati amore mio”, la Ferilli ha confessato che in realtà non ha mai pensato di fare l’attrice.

Numerosi no ha ricevuto nell’arco della sua carriera, ma è riuscita con il tempo a consacrarla fino al successo che oggi riscuote. Sabrina ha ammesso che ha affrontato sempre il suo lavoro con un certo distacco, necessario in un mondo come quello dello spettacolo. E i risultati si sono visti, tanto che è premio oscar con “La grande bellezza” di Paolo Sorrentino.

Archiviato il discorso relativo alla sua carriera, zia Mara ha toccato la questione amicizia con Maria De Filippi. Tra la Ferilli e la De Filippi vi è un legame profondo, sincero, difficile da trovare in un ambiente come quello dello spettacolo. Le due si stimano vicendevolmente, in tv mostrano tutta la loro complicità, con collaborazioni lavorative di enorme successo.

E proprio a seguito dell’ospitata di Sabrina a “Domenica In”, la De Filippi le ha fatto una tenerissima sorpresa. Queen Mary ha inviato un videomessaggio, nel quale le esprime ancora una volta, tutto il suo affetto nei riguardi della Ferilli. “Sei una scoperta giorno dopo giorno, sei una bella sorpresa, sei straordinaria, onesta, leale, sincera, profonda e mai superficiale, sei saggia“, queste le parole della conduttrice.

Sabrina ha ironicamente definito la sua amica “il terzo incomodo“, raccontando che in realtà ne subisce di tutti i colori a “Tu si que vales”. Un momento ironico ma al contempo emozionante, ha visto le due amiche protagoniste. La stessa Venier è molto legata ad entrambe da una profonda amicizia e avere la Ferilli e la De Filippi ospiti contemporaneamente nella sua trasmissione, è stato per lei bellissimo.