Domenica In, Rocio e le nozze con Bova: "Se non me lo chiede…". La Venier mostra a tutti una chat privata

La puntata di “Domenica In” andata in onda ieri 25 aprile su Rai 1, ha visto seduta in centro studio davanti a Mara Venier, Rocio Munoz Morales. La compagna di Raoul Bova ha parlato a lungo del grande amore che la lega all’attore, rivelando anche un particolare riguardante il loro futuro matrimonio.

“Se siamo sposati? No, niente. Se ci sposeremo? Che ne so. Forse mi piacerebbe però se non me lo chiede… Non me l’ha chiesto. Quanti figli ha? Che io sappia, quattro” lasciando intendere che sarebbe ben felice di diventare la moglie di colui che definisce: “L’uomo della mia vita”, aggiungendo che li unisce un amore davvero molto forte e che non avrebbe mai immaginato di potersi innamorare così perdutamente di lui: “E’ stato la scoperta più bella per me. Ancora oggi, nonostante tutti i suoi difetti e ne ha un sacco“.

Domenica In, Rocio Munoz Morales: l’amore per Bova e la mancanza della madre

La Venier, a questo punto, le chiede se il fatto di essere sempre accostata al nome di Bova e indicata come “la compagna di…” le provoca un qualche fastidio. La bellissima attrice precisa, invece, che questa definizione la rende orgogliosa e non la infastidisce affatto: “Sono una donna con una identità molto forte. Però io amo quell’uomo, quindi sti cavoli. Vado ben fiera del mio amore. Io sono altro e sono anche “noi””.

Arriva poi anche un momento di forte commozione, quando Rocio ricorda la madre e quanto le stia mancando e non è riuscita a trattenere le lacrime dopo il suo messaggio: “Rocio in questo momento particolare che stiamo vivendo, voglio dirti che ti voglio bene e che presto sarò con te. Ti voglio bene da impazzire” ha poi rivelato che la madre si è sottoposta alla prima dose di vaccino e per questo motivo lei ha deciso di non farle visita.

Infine, Mara ricorda la prima intervista a Bova durante la quale l’attore ha fatto praticamente scena muta per l’emozione. Proprio durante il divertente racconto la Venier ha ricevuto in diretta un messaggio via WhatsApp proprio dallo stesso Bova: “Tvb” e 4 cuoricini rossi. Presa dall’entusiasmo, la signora della domenica lo ha mostrato alla telecamera, rivelando inavvertitamente anche il contenuto della restante chat, con la Rocio che ha commentato divertita: “Raoul troppi cuori!“.