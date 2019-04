Domenica in, Roby Facchinetti parla di Riccardo Fogli: "E’ emotivamente provato"

Roby Facchinetti, celebre voce della storia band musicale dei “Pooh”, è stato ospite insieme al figlio Francesco dell’ultima puntata – andata in onda il 7 aprile scorso – del talk show di Rai 1 “Domenica in”, dove è stato accolto da una gaffe epocale della conduttrice Mara Venier, reduce da una vivace quanto movimentata intervista al neo conduttore di “Made in sud” Stefano De Martino.

Zia Mara, infatti, ha fatto un mix di nomi, presentando il celebre cantante dei Pooh, come Stefano Facchinetti. Un errore, di cui la Venier si è immediatamente accorta, e su cui ha voluto riderci sopra, tra gli applausi del pubblico in studio. Chiarito l’errore, quindi la Venier ha presentato correttamente il suo ospite, che nel corso della prima parte dell’intervista ha ripercorso le tappe più importanti della sua lunga carriera musicale.

Roby Facchinetti parla di Riccardo Fogli

La voce dei “Pooh” ha parlato della lunga e stretta amicizia con il cantante Riccardo Fogli, ex componente della celebre band musicale che abbandonò nel 1973, quando iniziò la storia d’amore con Patty Pravo. Un addio che Facchinetti ricorda ancora oggi come un grande dolore, tanto da dire: “Con Riccardo c’era questo rapporto molto forte e non riuscivo a capire, eravamo troppo giovani per capire profondamente una cosa di questo tipo, l’abbiamo gestita male tutti“.

La band visse la scelta d’amore fatta da Fogli come un tradimento, poi superato dagli eventi successivi e dalla vita stessa. Il tempo sana tutte le ferite ed incomprensioni, tanto che oggi il rapporto tra Facchinetti e Fogli è forte e saldo come quello che ci fu in passato. Roby è stato uno dei primi a difendere Fogli durante la sua recente partecipazione al “L’Isola dei Famosi“, dove ricordiamo Riccardo ha ricevuto la presunta notizia del tradimento della moglie Karin attraverso un video registrato da Fabrizio Corona.

Facchinetti dice sulla partecipazione di Fogli al reality che è stata un’esperienza molto dura, soprattutto perché Fogli è un gran mangione e lì non si mangiava affatto. Lo scorso sabato Fogli era atteso a “Verissimo” dove però non è andato perché ancora molto provato fisicamente. Sulle sue condizioni di salute Roby Facchinetti ha detto: “Deve riprendersi, ma è una roccia. Emotivamente è un po’ provato” – ha quindi aggiunto – “gli ho chiesto “ci ritorneresti?” mi ha detto “ci ritornerei con tutta la mia famiglia, il resto sono chiacchiere“.