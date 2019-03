Domenica in, Rita Dalla Chiesa si racconta: le parole per Frizzi e l’allontanamento da Al Bano

Rita Dalla Chiesa, giornalista e conduttrice televisiva, è stata ospite dell’ultima puntata del talk show televisivo di Rai 1 “Domenica In”, dove ha raccontato tra le tante cose anche della sua storia d’amore con Fabrizio Frizzi – scomparso prematuramente lo scorso marzo – ed il suo rapporto di amicizia incrinato con il cantante Al Bano.

Sempre molto amata dal pubblico televisivo, Rita si racconta a cuore aperto nel salotto televisivo della sua grande e storica amica Mara Venier, dove ha ripercorso alcuni drammi avvenuti nel corso dello scorso anno, come la morte del celebre conduttore de “L’eredità”, ma anche la prematura scomparsa del genero.

L’amore per Frizzi e l’allontanamento da Al Bano

La giornalista – che in questi ultimi mesi è anche opinionista nel programma di Marco Liorni “Italia si” – ha riconosciuto la superiorità dell’amore tra Fabrizio Frizzi e Carlotta Mantovan, sottolineando come quest’ultima sia stata sempre più sicura di lei riguardo al sentimento del conduttore scomparso a marzo scorso.

Una rivelazione n6n da poco, sincera e franca come lo è sempre stata Rita Dalla Chiesa che ha detto: “Non sono mai stata gelosa di lei, anzi sempre felicissima per loro” – quindi ha aggiunto – “Carlotta è stata la donna più sicura dell’amore che aveva e che tuttora ha per Fabrizio“.

Le parole di Rita fanno commuovere tutti, perfino la conduttrice che con difficoltà prosegue l’intervista. Rita ammette che Fabrizio è stato il vero amore della sua vita, che ha sposato nel 1992 e con il quale ha vissuto non solo una grande ed intensa storia d’amore ma anche un connubio professionale.

Rita quindi ammette con amarezza: “La vita cambia, cara Mara” – per poi aggiungere – “Io sto vivendo una vita che non è più come quella che vivevo prima, è una vita a imbuto“. Poi la Venier ha parlato dei rapporti incrinati tra Rita e Al Bano, da qui l’appello della conduttrice per cercare di far riappacificare due vecchi amici come lo sono stati loro.

La giornalista ha infatti ammesso che è stato un anno molto doloroso e difficile, che l’ha vista allontanarsi anche da Al Bano – forse a causa di alcune incomprensioni – da qui l’appello della Venier: “non se può fa che tu e Rita non vi parlate da un anno. Ne parlo pubblicamente perché voglio che lui sappia quanto stai male“.