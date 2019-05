Domenica In, potrebbe saltare l’intervista a Maria De Filippi: al suo posto ci sarà Massimo Giletti

Nell’ultima puntata di “Amici”, il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, Mara Venier aveva invitato proprio la moglie di Maurizio Costanzo in una delle due dirette rimaste del suo talk show. La “Queen Mary” ha immediatamente accettato l’invito della “Zia Mara“, rendendosi disponibile per la giornata del 19 maggio.

L’intervista, che sembrava praticamente sicura, potrebbe clamorosamente saltare. Secondo le ultime notizie rivelate dal sito diretto da Roberto D’Agostino, al posto di Maria De Filippi potrebbe esserci Massimo Giletti, ex conduttore “Rai” che è passato a LA7 nel 2 agosto 2017 per condurre “Non è l’Arena“.

L’indiscrezione sull’ospitata di Maria De Filippi

Secondo “Dagospia“, qualcuno starebbe facendo di tutto per far saltare questa intervista a Queen Mary: “Dandolo flash – da Vuale Mazzini fumata nera, al momento, per la partecipazione di “Mariala sanguinaria” da “sora” Mara Venier la prossima domenica – chi si sta opponendo, e perché, all’ospitata di Maria?”.

Alberto Dandolo rivela che al suo posto dovrebbe esserci un vecchio amico della Venier: “Zia Mara, che per contratto ha 2 ospitate di prima serata al biscione, il 19 maggio avrà ospite però Max Giletti – dopo 3 anni il conduttore rientra in Rai e lo fa proprio la domenica pomeriggio. cosa bolle nel pentolone? ah, saperlo”. Non va escluso che Giletti confermerà il suo ritorno in “Rai” dopo due anni di assenza.

In questo periodo sta regnando del caos in “Rai” dopo la chiusura anticipata di “Che Fuori tempo che Fa“, il talk condotto da Fabio Fazio e Max Pezzali. Questo ha fatto infuriare l’amministratore delegato Fabrizio Salini, poiché non sarebbe stato avvisato di questa drastica decisione. Per molti il vero artefice di questa chiusura sarebbe il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini, che ha più volte rivelato di accettare una sua ospitata quando si taglierà lo stipendio.