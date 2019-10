Domenica In, Pierluigi Diaco si commuove davanti a Mara Venier

Domenica In, con la conduzione di Mara Venier, continua a macinare successi ogni domenica grazie anche a ospiti straordinari e al suo modo di fare le interviste che colpisce il pubblico da casa. Nella puntata, andata in onda domenica 6 settembre, Mara Venier ha ospitato l’amico e collega Pierluigi Diaco, il quale si è anche commosso parlando della sua vita privata.

Il programma di Diaco, dal titolo Io e te, continua ad avere successo anche nella seconda serata di Rai 1. I due hanno dimostrato, fin da subito un grande feeling e una amicizia che va ben oltre l’aspetto televisivo. Proprio in nome della loro amicizia e del rapporto che li lega, Diaco si è espresso in questo modo sui sentimenti che prova per il compagno Alessio, commuovendosi: “Mai creduto nell’identità sessuale. In passato sono stato scorretto coi sentimenti degli altri, ma quattro anni fa ho incontrato Alessio che è la mia vita. La sua generosità d’animo mi ha contagiato”.

Lo stesso Diaco dimostra di provare amore sincero per il suo compagno al punto che spera possa esserlo per sempre e di poter stare con lui in ogni momento stringendogli la mano. Il programma di Diaco ha macinato grandissimi successi per tutta l’estate, andando in onda nella fascia pomeridiana. In seguito al successo, il programma occupa ora la seconda serata del sabato sera sempre su Rai 1 insieme a Valeria Graci e Sandra Milo.

Due donne che ha contribuito al successo in termini di ascolti del programma, ma se c’è una donna che deve ringraziare ed è stata mentore dando alla trasmissione un nuovo taglio è la stessa Venier, come testimonia lo stesso conduttore. I due si sono confezionati riuscendo a portare a casa un programma che piacesse e attirasse la curiosità del pubblico a casa.

A proposito di questo, i due raccontano di un simpatico retroscena: “Alla fine mi telefonò Mara Venier e mi disse di stravolgere la scaletta” a cui Mara ribatte con “Ti ho detto di togliere il talk iniziale, la gente vuole la ciccia”. Una intervista ricca di momenti belli, come l’amore per il compagno, ma anche la scomparsa del padre, oltre che siparietti comici tra i due.