Domenica In, Paola Turci racconta a Mara l’incidente: "Per due anni mi hanno tolto vetri dalla faccia"

A Domenica In non sono mancati ospiti illustri, dopo Fiorello che ha deciso di sorprendere Mara Venier presentantosi all’inizio della puntata, molto toccante è stato anche l’intervista con la madre del grande Marco Pantani, Tonina. Tra gli altri ospiti c’è stato anche il giovane cantante di Amici Alberto Urso mentre l’ospite musicale è stata Paola Turci.

La cantautrice romana ha concesso alla Venier una lunga intervista dove ha parlato degli inizi della sua carriera ed i suoi successi, ampio spazio è stato dato però anche al terribile incidente che l’ha coinvolta nel 1993. L’incidente è avvvenuto sull’autostrada Salerno-Reggio Calabria e la cantante in varie interviste lo ha già raccontato. La Turci ha spiegato che quella maledetta sera tornava da un concerto, il suo manaer era stanco e quindi lei si era messa alla guida, poi a causa di una distrazione con il cellulare non ha prestato attenzione alla strada e per questo la macchina si è schiantata.

Fortunatamente nell’incidente Paola è rimasta viva ma non senza conseguenze. Nell’urto infatti andò a sbattere contro il guardrail e la macchina si accartociò, lei ebbe un’importante ferita sul viso e subì ben 13 operazioni dodici solo per l’occhio e una per la guancia, ha anche dichiarato di sentirsi la guancia aperta, per due anni i medici le hanno tolto dal suo viso pezzi di vetro.

A Mara su quell’evento Paola ha raccontato: “Ero in agosto e c’era già il cellulare all’epoca. Aspettavo una telefonata da mio padre che doveva chiamarmi, allora ho staccato lo spinotto e ho guardato il cellulare senza guardare più la strada. Mi sentivo invincibile, poi c’è stato l’incidente“.

La cantautrice però nonostante l’incidente che segnò la sua vita privata e professionale, non si è mai arresa, e dopo essersi ripresa è ritornata più forte di prima. Negli ultimi anni, inoltre, ha partecipato a ben 2 edizioni del Festival di Sanremo arrivando quinta nel 2017 con Fatti bella per te, brano simbolo della sua rinascita.

Anche la conduttrice, infine, si è commossa quando la Turci ha condiviso un ricordo che la riguardava. Durante il Festival del 2019, quando la Turci era sul palco ad esibirsi la Venier le ha sorriso e ciò le ha dato una grande energia.