Domenica In, Paola Barale si racconta: "Raz e io non ci sentiamo più"

Nella puntata andata in onda ieri pomeriggio di Domenica In, il contenitore domenicale condotto da Mara Venier in onda su Rai 1 intorno alle 14, tra i tanti ospiti, vi era anche Paola Barale, la quale si è aperta confessando che lei e Raz Degan hanno interrotto i rapporti dalla partecipazione all’Isola dei Famosi del modello e attore di origine israeliana.

Paola Barale torna in televisione dopo tantissimo tempo e si confessa Domenica In da Mara Venier. Una intervista in cui la showgirl e conduttrice si svela raccontando della sua carriera, dei suoi esordi, ricordando mostri sacri come Mike Bongiorno con cui è cresciuta televisivamente parlando sino ad arrivare a Raimondo Vianello e Maurizio Costanzo, solo per citarne alcuni. Durante l’intervista-confessione, ha avuto anche modo di parlare di Raz Degan e del fatto che i loro rapporti si siano raffreddati.

Nelle parole della Barale non c’è assolutamente rancore o rimpianto verso Raz Degan che è stato il grande amore della sua vita, ma che ora è un rapporto definitivamente concluso, come ha ammesso lei stessa. L’ultima volta i due si sono riavvicinati quando Raz è partito per l’Isola dei Famosi e la Barale è giunta per fargli una sorpresa, ma in seguito alla vittoria del reality, i due hanno interrotto i rapporti e non si sono più visti o sentiti.

Da quel momento o meglio dall’incursione della Barale, i due non si sono visti e non ci sono stati neanche chiarimenti tra i due, come racconta la stessa Barale alla Venier: “Dopo l’Isola non l’ho più sentito. C’è stato quello che avete visto e poi basta. Si dicono tante cose, ma poi bisogna dimostrarle. Predicare bene e razzolare male è inutile. Una persona che ama un’altra persona non la mette da parte, ha voglia di condividere. Se devo solo dividere la casa con qualcuno, non ha senso. Preferisco stare da sola”.

In base a quanto racconta, la Barale sarebbe single, anche se la Venier insinua che ci sia qualcuno nella sua vita, di cui lei non vuole parlare, anche perché tiene sempre molto alla sua vita privata. Racconta di essere diventata diffidente in quanto alcune persone che credeva amiche le hanno fatto del male e spera di ricominciare a lavorare presto, dal momento che ha depositato due format e spera che vadano a buon fine. Inoltre, confessa che uno dei più bei regali che le ha lasciato Raz Degan è stare da sola, la solitudine, dal momento che non c’era mai.