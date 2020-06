"Domenica In", nuova conduzione per la stagione 2020-2021

Non manca molto alla fine della stagione 2020 del noto programma domenicale condotto da Mara Venier. Si parla di infatti di “Domenica In“. Il programma in passato è stato protagonista di un forte ed inesorabile calo di ascolti, la conduzione delle sorelle Parodi non fu, all’epoca, una scelta molto azzeccata, ed i risultati ne sono stati testimoni.

Nel tentativo di risollevare le sorti del programma Rai, si era tentato di ingaggiare Mara Venier, che è riuscita a fare l’impensabile. La presentratrice veneta, forte del suo bagaglio di esperienze nel mondo della conduzione, non solo è stata in grado di riconquistare lo share perduto, ma è stata anche capace di raggiungere, dando del filo da torcere, il programma domenicale di Mediaset condotto da Barbara D’Urso, ovvero “Domenica Live“.

Come se ciò non bastasse, da poco il programma di zia Mara ha anche sorpassato il programma della D’Urso, conquistando delle vette di ascolti che non si raggiungevano da anni. Oggi il programma si appresta a chiudere una stagione molto particolare, coronata da tante restrizioni e modifiche causate dall’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, ma sembra siano già in fermento i preparativi per la nuova stagione 2020-2021.

Tante sono le novità che la Venier ha intenzione di apportare a questa nuova stagione, partendo proprio dalla conduzione, come ha confessato di recente al settimanale “Tv Sorrisi e Canzoni“. La Venier infatti afferma che sarà sicuramente lei la padrona di casa, ma vorrebbe avere delle spalle con le quali condurre. Infatti la Venier afferma che vorrebbe condurre con due uomini e una donna, che ha tante idee ma che non ha ancora deciso.

Sembra dunque tutto molto incerto, ma ciò che appare sicuro è la rinnovata conduzione del programma da parte della Venier. Inoltre la donna di recente, come in molti hanno appreso, è stata vittima di un incidente casalingo, che le ha procurato la frattura di un piede, urtando anche la testa, senza gravi conseguenze per fortuna, come ha confermato la tac; la Venier, nonostante l’incidente, ha preferito comunque non abbandonare il suo pubblico, continuando ad andare in onda.