Domenica In, Nino D’Angelo ironizza: "Andiamo a comprare il cd e torniamo!"

Non è stato un Festival di Sanremo semplice per la coppia formata da Nino D’Angelo e Livio Cori. I due, che si sono esibiti con “Un’altra luce“, hanno avuto dei seri problemi tecnici sin dalle prime puntate e durante la loro perfomance in molti hanno notato un mancato equilibrio tra la musica dell’orchestra e la voce di Nino D’Angelo.

Nino D’Angelo insieme a Livio Cori non hanno avuto vita facile neanche durante l’ultima puntata di “Domenica In“. La trasmissione, oltre ad essersi ritrovata al centro delle polemiche per via delle assenze di Loredana Bertè e Ultimo, per problemi tecnici, che hanno reso molto difficile l’esibizione di Livio Cori e Nino D’Angelo.

I problemi tecnici

Nino D’Angelo, prima di iniziare la sua esibizione, ha voluto parlare dei problemi avuti durante il Festival di Sanremo: “Dovevamo cantare con l’auto-tune, poi nessuno l’ha detto questo. Siamo stati molto penalizzati: la prima sera, per le cose tecniche nessuno ne parla, però… E poi ci hanno tolto l’Auto-Tune. Oggi il suono vale molto più di una canzone e la nostra canzone al 50% valeva per il suono. Abbiamo quindi cantato al 50%”.

La maledizione di Nino D’Angelo e Livio Cori però non è terminata con il Festival di Sanremo. Infatti, anche in studio a “Domenica In” viene lanciata una base totalmente sbagliata.

Il problema della base musicale non viene risolto. Così Nino D’Angelo, con la sua immensa simpatia, dice: “Continuate a fare uno spettacolo, noi andiamo a comprare un cd e cantiamo”. La scena ha finalmente un lieto fine: dopo altre esibizioni degli artisti della kermesse italiana a Domenica In, la base si trova. Così, Nino D’Angelo e Livio Cori tornano sul palco cantando la loro canzone.