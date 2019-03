Domenica In, Milly Carlucci scoppia in lacrime ricordando Fabrizio Frizzi: "È una mancanza enorme"

Nella giornata del 24 marzo è andata in onda una nuova puntata di “Domenica In“, la trasmissione di Rai 1 condotta da Mara Venier. Tra i tanti ospiti c’è anche Milly Carlucci, presente negli studi per fare conoscere ai telespettatori il cast della prossima edizione di “Ballando con le Stelle“, in onda dal 30 marzo.

Domani però sarà anche il primo anno della prematura scomparsa di Fabrizio Frizzi. Così Mara Venier, con questo pretesto, ha voluto ricordare insieme a Milly Carlucci la scomparsa del loro amico. Tanta l’emozione in studio, da ambo le parti, che hanno omaggiato il loro amico nel miglior modo possibile. La conduttrice di “Ballando con le stelle” infatti era una delle migliori amiche di Fabrizio Frizzi.

Le parole di Milly Carlucci

Queste sono le parole dell’ospite su Fabrizio Frizzi: “È una mancanza enorme dico che è impossibile che già sia passato un anno. La sua forza vitale è sempre stata così grande che tu dici è lì, sta facendo cose. Questo è anche un modo per me di svoltare la difficoltà delle grandi mancanze, penso che chi va via, in realtà sia da un’altra parte a fare qualche altra cosa”.

Milly Carlucci è molto provata a parlare di Fabrizio Frizzi ma continua: “Avevamo un rapporto intenso, eravamo molto legati, eravamo un team. Ci siamo sostenuti a vicenda. Abbiamo superato insieme le difficoltà e questo ha creato legami. Avevamo tante cose in comune, i valori personali non tanto le cose dello spettacolo, i momenti condivisi stanno lì e nessuno te li porta via”.

Fabrizio Frizzi, dopo un periodo di riposo, partecipò come concorrente alla prima edizione dello show di Rai 1 “Ballando con le stelle“, in coppia con la ballerina Samanta Togni, riuscendo a classificarsi quarto. Insieme a Milly Carlucci ha condotto svariate edizioni del “Telethon” e “Scommettiamo che…?” dal 1991 al 1996.