Domenica In, Mika racconta il difficile passato e la malattia della madre. Alla Venier: "Il tuo show ha un cuore"

Nella puntata di “Domenica In” andata in onda su Rai 1 il 13 ottobre, si è seduto davanti a Mara Venier il cantante inglese, Mika. I due si sono ritrovati a chiacchierare liberamente e quella che doveva essere un’intervista, si è trasformata in un momento di confidenze e ricordi, come tra amici di vecchia data.

L’accoglienza di Mara è stata molto calorosa, tra abbracci e parole di stima, fino ad arrivare ad un sentito e sincero “Io ti amo”. Mika ha ricambiato questo affetto con parole altrettanto lusinghiere: “E’ bello vedere uno show con il cuore, infatti io da una parte sono felicissimo di essere qua e dall’altra non so cosa succederà in questa intervista. C’è un cuore in questo programma che è una cosa rara“, ha affermato davanti ad una rassicurante Mara Venier.

Domenica In, il nuovo album di Mika e la svolta della sua vita

Arriva, poi, il momento di ricordare la sua infanzia e la Venier fa notare come l’artista abbia voluto scindere il personaggio di Mika dalla sua persona. Con il suo nuovo album, intitolato appunto “My name is Michael Holbrook” – Mika è il nome con cui la madre lo ha sempre chiamato fin da piccolissimo – è come se volesse rimettere insieme queste due personalità e riuscire a chiudere i conti con il suo passato. Un passato non facile, durante il quale ha dovuto abbandonare gli studi per un fatto grave – non meglio definito – accaduto proprio a scuola. In seguito a ciò, Mika non ha parlato per diversi mesi, sua madre prese la decisione di interrompere il suo percorso scolastico. E qui arriva proprio la svolta per Mika.

Nei mesi successivi, la madre lo ha sottoposto ad un duro e impegnativo studio della musica, tutti i giorni, cosa che al cantante non andava proprio a genio. Solo più tardi capì il vero motivo di tutto ciò: la madre sapeva quanto la musica fosse importante e necessaria per lui, per questo volle immergerlo il più possibile in quel mondo per salvarlo: così è stato.

Mika, il rapporto con il padre e la malattia della madre

Mika racconta che ora lei sta combattendo una dura lotta contro un terribile male, un tumore. Dopo un’importante operazione alla testa, il cantante ha voluto spronare la madre a reagire, proprio come aveva fatto lei anni prima, così racconta emozionato: “Ha subito un intervento gravissimo alla testa e tre settimane dopo, quando era a casa, ho preso il microfono e in tre ore e mezza, nonostante mi guardasse male, ha deciso di fare quello che le ho chiesto e ha cantato. Poi mi ha chiamato qualche giorno dopo e mi ha detto: ‘Se con quella registrazione ci fai qualcosa di triste non ti perdonerò mai'”. Quando ascoltò il pezzo, quattro mesi dopo, chiamò il figlio e gli disse: “Sei uno st****o. Se sapevo che sarebbe uscita una cosa così bella avrei cantato meglio perché ora tutti penseranno che canto male invece avrei potuto cantare anche meglio“.

Il rapporto con il padre non è stato sempre sereno, anche se ora sembrano aver ritrovato la sintonia. Il cantante 36enne ricorda che l’uomo è stato tenuto in ostaggio durante la Guerra del Golfo e da quell’esperienza tornò completamente cambiato, sia fisicamente che mentalmente, proprio per questo il rapporto con lui subì un forte peggioramento.

La chiacchierata si conclude con un pensiero al futuro e Mika rivela di non essere interessato a sapere cosa succederà, ma di concentrarsi sul presente: “Prima volevo sapere tutto del mio futuro, ora non ci penso. Non so cosa succederà domani, ma va bene, vivo la mia vita onestamente e serenamente, circondato dalle persone che amo: la mia famiglia e il mio compagno, con cui sto da 13 anni. Il resto arriva domani“, e proprio “Domani” è il titolo della canzone – in italiano – con cui saluta il pubblico di Rai 1 e Mara Venier.