"Domenica In", Maurizo Costanzo appoggia la candidatura della Ruta: "Diamole una chance"

Maria Teresa Ruta è una delle concorrenti di questa edizione del Grande Fratello Vip che si prospetta essere la più lunga di sempre, considerato che i concorrenti staranno all’interno fino a marzo. Proprio all’interno della casa più spiata d’Italia, la Ruta ha espresso il desiderio di essere al timone di “Domenica In”, la trasmissione che sta conducendo con successo Mara Venier. Un suo desiderio che trova il consenso del giornalista e conduttore Maurizio Costanzo.

Proprio nella rubrica sul settimanale “Nuovo” che cura da 9 anni, Maurizio Costanzo ha espresso il desiderio di vedere la Ruta alla conduzione del programma domenicale di Rai 1. Per Mara Venier, salvo clamorosi dietro front, questa sarebbe l’ultima edizione del suo programma. La stessa Venier, al desiderio della Ruta di prendere il suo posto, ha commentato tramite Instagram, che deve mettersi in fila, dal momento che sono tante a volerlo condurre.

Lo stesso Costanzo che segue da vicino la vicenda e che esprime il suo parere in merito a quanto accade nel mondo della televisione, appoggia la candidatura della Ruta e invita i vertici della Rai a provare a darle una possibilità in tal senso, considerando anche il suo atteggiamento nel reality. Ecco le parole di Costanzo: “Al Grande Fratello Vip stiamo scoprendo una Maria Teresa Ruta divertente, leggera, sensibile e accogliente. Magari ci potrebbe stupire anche nel salotto tv che tiene compagnia ai telespettatori di domenica. Diamole una chance”.

Sicuramente potrebbe essere una grande occasione per la Ruta che si è fatta conoscere per aver condotto sia programmi sportivi, ma anche più leggeri. L’ultima sua esperienza televisiva risale al 2019 quando ha condotto “Chef per passione” sull’emittente Telenord. La stessa Venier ha deciso di abbandonare per dedicarsi alla famiglia e al marito.

Lo stesso marito, Nicola Carraro, ha invitato i vertici Rai a non insistere e ha stilato una lista di presunte conduttrici che potrebbero prendere il suo posto: da Caterina Balivo ad Antonella Clerici passando per Eleonora Daniele fino ad arrivare a una conduzione al maschile con Alberto Matano oppure Pierluigi Diaco.