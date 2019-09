Domenica In, Maurizio Costanzo saluta Sposini e dedica parole d’amore a Maria De Filippi. L’involontaria gaffe

Maurizio Costanzo si è accomodato nel salotto di Mara Venier e ha raccontato aneddoti di vita vissuta, rivelando il suo pensiero sulla tv di oggi. A “Domenica In“, l’intramontabile giornalista e conduttore, ha voluto aprire una finestra sul suo passato, rendendo partecipe i telespettatori di alcuni episodi inediti del suo passato.

L’entrata in studio è accolta con una grande ovazione, e Costanzo apprezza tantissimo questo calore: “Mara, te e io, se non ci fossero loro staremmo per strada. Il vero nostro padrone non è l’editore, Rai o Mediaset, ma loro, se loro non ti vedono… addio…”. E la risposta di Mara: “Eh lo so bene”. Subito dopo Costanzo nota tra il pubblico una donna in carrozzina e commette un’involontaria gaffe, salutandola: “Come si chiama? Giustina? Mi raccomando. In gamba!“.

Domenica In, Maurizio Costanzo ricorda il suo passato

Ha ricordato il padre, perso quando aveva 17 anni, ancora presente nei suoi pensieri: “Ancora lo penso“, segno di un forte legame che negli anni non è mai scemato. E’ figlio unico e precisa che i genitori sono la cosa più importante in assoluto: “Mi dicevano dei medici che le persone in punto di morte non invocano mariti e figli, ma il padre e la madre. Questo mi fa venire i brividi“.

Passando poi a parlare della sua professione, Costanzo non può fare a meno di commentare i giovani conduttori che stanno muovendo i primi passi in televisione. Il marito di Maria De Filippi non è molto clemente con loro: “Le interviste devono sempre essere chiacchierate, perché chi ci guarda a casa non si aspetta un editto ma si aspetta qualcosa di diverso. Una conversazione, non una imposizione. E quelli che arrivano in tv e dicono: “Qui comando io”, durano poco. E quanti ne abbiamo conosciuti e siamo ancora qua”, sentenzia deciso.

Il saluto a Lamberto Sposini e la dedica alla moglie Maria De Filippi

Arriva anche un momento di forte commozione, quando ricorda l’amico e collega Lamberto Sposini. Mara Venier manda in onda un filmato in cui si vede Maurizio Costanzo nell’isolata veste di ballerino per una notte a “Ballando con le Stelle“, durante quell’ospitata Lamberto Sposini era nella giuria del programma e si augura che possa ascoltare le sue parole.”Mi auguro che ci stia guardando. Sono legato a lui con grande affetto”.

Poi, la premurosa Mara Venier gli offre un bicchiere d’acqua: “Altrimenti Maria mi sgrida, mi ripete che devo farti bere“, ma inavvertitamente se lo rovescia addosso, bagnandosi completamente e Costanzo prende la palla al balzo per ironizzare: “Ci sta guardando. Maria guarda, Mara è tutta bagnata! Il problema è che lei essendo veneziana ama l’acqua alta“. Tornando serio, dedica parole d’amore e di stima alla sua consorte, dichiarando che è in debito con lei, perché è l’unico matrimonio che ha avuto un lieto fine: “È la donna con cui voglio morire“.