Domenica in, Maria De Filippi ospite d’eccezione: "Maurizio faceva sempre domande scomode, mi mise in imbarazzo"

Nuovo appuntamento domenicale con “Domenica In”, condotto come sempre da Mara Venier. A questo giro Zia Mara è riuscita ad ospitare un personaggio d’eccezione nel suo salotto, si parla infatti della famosa conduttrice Maria De Filippi. La conduttrice di “Uomini e Donne” ha concesso una corposa intervista alla padrona di casa, nonché sua amica. Si parte dalle origini di Maria, dalla sua nascita a Milano ma con trasferimento a Pavia, della sua adolescenza, e dei suoi genitori.

La De Filippi confessa che ha sempre avuto un bellissimo rapporto con suo padre, tanto da segnare particolarmente il suo animo, il giorno in cui il padre morì, provocando in Maria, all’epoca appena 28enne, una dolore incolmabile, tanto da dichiarare: “Si dice che metabolizzi, ma in realtà non è così- raccontandolo con tanto di voce rotta, incoraggiato dall’applauso del pubblico, per poi continuare- sono dolori che ti accompagnano, insieme ai ricordi, anche quelli belli”.

Il rapporto con la madre è sempre stato invece particolarmente distaccato, proprio a causa del temperamento materno, ma la De Filippi afferma che vi fu poi un cambio repentino, durante gli ultimi sei anni di vita della madre, dove ha vissuto insieme a lei e Maurizio, a Roma. In seguito anche la madre si ammala: “sembrava che avesse perso il senso del tempo, tanto che gli ultimi sei anni venne a stare da noi. Li fu molto cambiata, tanto che mi abbracciava mi dava baci”. La moglie di Costanzo aggiunge che furono sei anni bellissimi.

L’incontro con Costanzo e l’antipatia iniziale

L’intervista continua, Maria cresce, e conobbe in seguito, a Venezia, Maurizio Costanzo. Il giornalista, dopo una breve conoscenza, le chiese se avesse voluto lavorare per lui. La Venier chiede a questo punto se con Maurizio fu amore a prima vista o fu un sentimento nato col tempo, e Maria risponde che non fu affatto un colpo di fulmine, tutt’altro, inizialmente infatti la donna provava anche antipatia per il giornalista, tanto da affermare: “faceva sempre domande scomode, mi mise in imbarazzo”. La De Filippi ha poi raccontato un aneddoto molto particolare, che fece scattare l’antipatia per il suo futuro marito, ovvero quella volta quando Maurizio le chiese di cambiare posto a tavola, affermando: “Vorrei evitare fotografie con lei” per evitare pettegolezzi sulle pagine di cronaca rosa.

Le cose col tempo cambiarono e con essi anche i sentimenti, tanto da convolare a nozze, ed oggi Costanzo è una presenza insostituibile nel mondo di Maria, confessando: “Sai sempre che c’è, la sua forza, rappresenta per me un punto fermo”. Dopo alcuni piccoli racconti matrimoniale, simpatici e caratteristici, riguardanti anche la famosa dieta di Costanzo, si è passati poi al noto argomento dell’attentato al giornalista, con l’esplosione dell’autobomba. Momenti difficili per la coppia, dove Maria ha dichiarato che, all’epoca dei fatti, rimase letteralmente terrorizzata, decidendo anche di non salire più in auto con il marito, iniziando poi a girare con la scorta.

Continuano le domande di Mara: “sei gelosa di Maurizio?”, e lei risponde che ha imparato a conviverci, ma al tempo lo era tantissimo, soprattutto di gelosie serie, mai di quelle inutili o futili, sentendosi anche a volte esclusa, sovrastata dalla fama del marito. Segue poi un dialogo anche molto simpatico tra lei e la sua amica Mara.