Domenica In, Mara Venier ritorna in onda e scoppia in lacrime dopo la paresi facciale

La scorsa settimana Mara Venier rivela su Instagram di aver subito un intervento delicato ai denti durato all’incirca sette ore. Il nuovo impianto dentale purtroppo ha provocato la lesione del nervo costringendola così a sottoporsi a un secondo intervento.

Questa operazione le ha lasciato il segno, siccome durante tutta la scorsa settimana è rimasta a letto, perdendo la sensibilità alla faccia a causa di una paresi facciale. Su Instagram ha rivelato di aver sofferto molto, siccome riesce a dormire pochissimo e mangia solamente gelati, oltre a essere vittima di attacchi di panico. Al momento le sue condizioni sono sotto monitoraggio, e ci vorranno alcuni mesi prima di sapere se il nervo tornerà a posto da solo oppure ci vorrà un terzo intervento.

Mara Venier ritorna in onda e scoppia in lacrime

La scorsa settimana la Zia Mara non è andata in onda con “Domenica In” per via delle partite che si stanno svolgendo agli europei di calcio. Nonostante questo, e la sofferenza causata dall’intervento sbagliato dal dentista, Mara Venier decide di comportarsi nuovamente da professionista ritornando in onda nella giornata del 20 giugno.

“Non sono stati giorni semplici ma questo è il mio posto” rivela la conduttrice che poi aggiunge: “Sono strafelice di essere qui questa domenica, di riprendere il mio posto, perché questo è il mio posto per questa domenica e anche per la prossima. Grazie di cuore dei tanti messaggi che mi sono arrivati da chi mi segue, ma anche da amici e colleghi. Scusatemi, l’emozione per me è tanta. Davvero, grazie di cuore a tutti quanti“.

Anche gli ospiti, come Maurizio Costanzo e Pierpaolo Sileri mostrano la loro vicinanza, mentre la Venier rilascia un ringraziamento speciale al professore Matteo Bassetti per il messaggio rilasciato nei suoi confronti per aver mostrato tutta la sua solidarietà in questo periodo molto duro.