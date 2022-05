Domenica In, Mara Venier rifiuta di intervistare Manuel Bortuzzo: i motivi

Ascolta questo articolo

Sta facendo rumore la non presenza di Manuel Bortuzzo durante l’ultima diretta di “Domenica In“, il talk show di Rai 1 condotto da Mara Venier. L’ex concorrente del “Grande Fratello Vip” infatti si sta recando nelle varie trasmissioni per poter sponsorizzare il suo documentario dal titolo “Rinascere“, in cui viene raccontata la sua storia.

Secondo le ultime indiscrezioni, rilasciate dal sito diretto da Davide Maggio, la zia Mara avrebbe rifiutato di ospitare Manuel a causa della sua ultima intervista fatta nei salottini di “Verissimo“, condotto da Silvia Toffanin, messa in onda durante la giornata di sabato su Canale 5.

“Nessun imprevisto impedisce all’ex concorrente del Grande Fratello Vip di partecipare alla trasmissione domenicale di Rai 1, ma per volontà di Mara Venier la sua presenza non è più prevista” si legge su Davide Maggio che poi aggiunge: “Il nuotatore, insieme al padre Franco Bortuzzo, avrebbe dovuto prendere parte a Domenica In per promuovere il film ‘Rinascere’ ispirato alla sua vita, che Rai 1 trasmetterà in prima tv proprio stasera. La Venier considera però l’ospitata ormai bruciata, a causa della presenza di Manuel ieri pomeriggio a Verissimo da Silvia Toffanin”.

La reazione di Manuel Bortuzzo

In molti utenti accusano Mara di aver chiamato Manuel negli studi di Viale Mazzini soprattutto per parlare della sua relazione, oramai naufragata, con Lulù Selassié: “Ma se lui doveva andare a Domenica In per parlare del film perché non ci può andare? Lui a ‘Verissimo’ ha solo parlato della storia finita con Lulù. E che Mara oltre al film voleva fare anche gossip? Manuel vuole tenere le due cose ben separate, forse non tutti lo hanno capito”.

Manuel, rispondendo a questa sua fan, sembra concordare con lei: “Non tutti ci arrivano“. Una reazione che fa capire come l’ex vippone sia poco interessato a intrattenersi nel delicato ambito dedicato al gossip, che per ovvi motivi sta facendo ancora molto discutere.