Domenica In, Mara Venier "resuscita" l’ostetrica di Romina Power. Cristel: "Non so se lascerei i miei figli con lei"

La popolare cantante e attrice Romina Power è stata ospite della prima puntata della stagione televisiva 2019-2020 del talk show di Rai 1 condotto da Mara Venier “Domenica In“, dove è tornata a parlare della sua vita, nonché del suo nuovo ruolo di nonna, per poi commettere una gaffe epicale, che ha strappato più di un sorriso ai telespettatori.

L’intervista della Power inizia con una sorta di provocazione da parte della cantante, che ha dichiarato di vivere con una compagna, dalla quale non si separa mai e con cui non litiga mai. Romina burlona, gioca con i doppi sensi, ma in realtà si rierisce alla sua adorata cagnolina Daisy, che invece sua figlia Cristel definisce: “ratto peloso“.

La gaffe di Romina Power

Come va la vita sentimentale della Power? Nonostante in tanti le abbiano affibbiato dei presunti flirt, nella vita di Romina non sembra ci siano partner, in tal senso le parole della cantante: “Non c’è un fidanzato, sono ancora single, tutti mi vogliono, tutti mi cercano, ma nessuno mi si piglia“.

Nel corso dell’intervista è intervenuta in collegamento anche la figlia Cristel, che ha commentato il ruolo di Romina come nonna, divendo che la Power è una è una nonna molto rock, ma anche eterea, per poi dire scherzando: “Non so se lasciare mio figlio o mia figlia da soli con lei“. Dopo le parole di Cristel è stato il momento della sorpresa che Mara ha riservato a Romina, ma che si è tramutato nel giro di poco in una clmorosa quanto inaspettata gaffe.

Romina ha raccontato nel salotto di “Domenica in” del grande legame instaurato con la sua ostretica, conosciuta per caso, ma a cui si è affezionata moltissimo, tanto da volerla anche al matrimonio di Cristel; non avendo avuto risposta, la cantante aveva ritenuto che la donna fosse morta, ma le cose non stavano così.

Ed ecco che come una carrambata, arriva dal back-stage dello studio Lella, l’ostetrica che Romina riteneva ormai morta, ma che invece è più viva ed arzilla che mai, che precisa: “Non sono morta e sto anche bene, qualche acciacco, però andiamo avanti“. Nel corso dell’intervista Romina ha parlato anche del suo ruolo di nonna e delle scelte non condivise con Cristel, come quella di far vaccinare i suoi nipoti.

Il tema delle vaccinazioni divide pure Romina e Cristel, infatti mentre la prima si dichiara contraria, la seconda ha deciso di seguire i suggerimenti del suo pediatra per il bene dei figli.