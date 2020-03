Domenica In, Mara Venier pronta al grande ritorno: "Ho paura, ma voglio dare un po’ di serenità"

Dopo aver saltato una diretta a causa del Coronavirus, Mara Venier insieme al suo staff hanno deciso di andare nuovamente in onda con il talk show “Domenica In” su Rai 1. Tra gli ospiti presenti in studio ci saranno il comico Lino Banfi, Gigi D’Alessio e Renzo Arbore.

In collegamento invece dovrebbero esserci la cantante Arisa, don Antonio Mazzi e Luca Argentero, che da giovedì 26 marzo sarà protagonista della nuova fiction di Rai 1 “Doc – Nelle Tue Mani”.

Mara Venier ritorna a “Domenica In”

Intervistata al sito de “La Stampa“, la conduttrice ammette di essere pronta al ritorno in televisione dopo aver saltato la puntata della scorsa settimana. Nonostante questo, non nasconde alcuni timori: “Torno in tv, penso sia giusto cercare di regalare un sorriso in un momento così drammatico, provare ad alleggerire, non sarà facile ma ci provo, anche se non voglio nascondere che in questo momento mi sento molto fragile. L’azienda mi ha fatto scegliere, mi hanno detto Mara decidi tu. Ci ho pensato e alla fine ho deciso di riprendere anche se ho paura”.

In una vecchia intervista, Mara Venier ha svelato di essere molto preoccupata per lo stato di salute del marito Nicola Carraro, dichiarando che il produttore cinematografico è a rischio poiché in passato ha avuto alcuni problemi polmonari.

Nonostante questo, Mara Venier dichiara di ritornare in tv con uno scopo ben preciso: “Sono giorni che non esco di casa. Lo farò domenica per cercare di regalare un momento di serenità al pubblico che mi vuole bene e sa che non sono capace di nascondere i miei sentimenti. Sono giorni e giorni che non dormo, le notizie sono terribili e non si riesce a vedere la luce, i morti sono così tanti. Un dolore terribile. Per questo dobbiamo stare a casa e starci tutti”. Al momento la durata della trasmissione è incerta, e Mara Venier confessa che potrebbe finire prima delle tre ore e mezza.