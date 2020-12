Domenica In: Mara Venier perde le staffe e cala il gelo in studio

Dopo molti anni di conduzione e di esperienza, di certo si diventa maestri, si acquisiscono molte caratteristiche, come la dinamicità ma soprattutto la serietà e la professionalità sul posto di lavoro e su questo “Zia Mara” appare essere davvero intransigente, anche a sbagliare appare essere il suo staff che lavora dietro la quinte.

Durante l’ultima puntata di “Domenica In” infatti, pare che la nota presentatrice Mara Venier, si sia spazientita contro alcuni membri del suo staff, che in quel momento stavano operando dietro le quinte le programma, al punto da far calare letteralmente il gelo nello studio.

La presentatrice stava infatti portando avanti l’intervista a Patty Pravo (al secolo Nicoletta Strambelli), quando ha iniziato a sentire in maniera incessante un brusio di sottofondo derivare proprio dal dietro le quinte del salotto. Se inizialmente aveva fatto finta di niente, a un certo punto la Venier non ha più potuto contenere il suo fastidio, perdendo le staffe e tuonando un infastidito: “Scusate!” gelando chiunque nello studio.

Mara è riuscita infatti, seppur per pochi secondi, a far regnare il silenzio in studio; nessuno ha osato aprire bocca a seguito di quella parola fulminante della conduttrice. Conscia di aver creato comunque una situazione di imbarazzo, soprattutto per l’ospite in studio, di tutta sorpresa ci pensa in realtà la stessa Pravo a togliere Mara dall’imbarazzo, rompendo quel muro di silenzio che si era creato, riprendendo il discorso interrotto, con chiave ironica, affermando: “In che lingua stavano parlando?“.

Il ghiaccio di rompe e la Venier si scusa con la Pravo, continuando la sua intervista in maniera molto più distesa, soprattutto senza brusii di sottofondo che hanno generato la rabbia della presentatrice. Lo show di oggi ha visto numerosi personaggi davvero interessanti, che vanno da Patty Pravo, ma anche Massimo Boldi con Christian di De Sica, finanche Vittoria Schisano, fresca di esperienza a Ballando con le Stelle.