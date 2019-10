Domenica In, Mara Venier paga caro lo scontro tra Milly Carlucci e Maria De Filippi

Mara Venier storica conduttrice Mediaset e Rai, che attualmente conduce “Domenica In” su Rai 1, si è ritrovata a “pagare” dazio per lo scontro in corso tra Milly Carlucci e Maria De Filippi. La battaglia tra le due conduttrici nasce a causa di “Amici Celebrities“, programma ideato e condotto da Maria De Filippi su Canale 5, riproposto nella sua versione Vip rispetto a quella tradizionale, definita “Nip“.

“Amici” è un talent show, che ogni anno sforna talenti in materie di canto e danza, ricordiamo tra i tanti, Alessandra Amoroso, Emma Marrone e così via. Il talent è giunto alla sua diciottesima edizione e quest’anno per la prima volta è in onda la versione “Celebrities” del programma, nel quale personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo si sfidano in gare di canto e danza.

La versione Vip del programma è stata però diffidata da Milly Carlucci perchè ritenuta un plagio. Nello specifico l’accusa avviene rispetto a “Ballando con le stelle“, storico programma di punta della rai e condotto proprio dalla Carlucci. In “Ballando con le stelle”, sempre personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo si mettono in gioco in gare di danza, ognuno accompagnato da un partner professionista.

Se la querelle in corso è tra le due regine della tv, sorge spontaneo domandarsi cosa c’entri Maria Venier in tutto ciò. Ebbene la conduttrice di “Domenica In” si è vista cancellare l’ospitata, con conseguente intervista, di Alberto Urso, vincitore dell’ultima edizione “Nip” di “Amici”. La partecipazione del giovane tenore è stata annullata all’ultimo minuto.

Come se non bastasse si è aggiunto un’ulteriore tassello a questa intricata vicenda, ovvero durante l’ultima puntata di “Domenica In” Mara Venier ha intervistato Maurizio Costanzo, marito di Maria De Filippi e volto storico e di punta della televisione italiana. Durante l’intervista erano previsti due interventi telefonici proprio da parte della De Filippi, con l’intento di rendere più frizzante il tutto, ebbene Maria ha deciso di declinare l’invito a causa del clima infuocato che si respira nei salotti televisivi e non solo. In attesa di capire se ci saranno sviluppi in merito a tale faccenda è stata Mara Venier a pagare il conto. In questo caso si potrebbe dire che tra le due litiganti la terza non ha goduto.