Domenica In, Mara Venier ospita Gianna Nannini e si infuria: "Sono nera"

Domenica In, andata in onda il 1° dicembre su Rai 1, ha visto tra gli ospiti l’artista di fama internazionale Gianna Nannini. L’entrata in studio della cantante è stata accolta con un calore immenso, non solo dal pubblico, ma anche dalla stessa Mara Venier che ha rivelato di amare incondizionatamente l’artista.

Le due donne si sono sedute l’una davanti all’altra e hanno iniziato la loro chiacchierata con tanta allegria, in un clima festoso che ha costretto la padrona di casa a puntualizzare che, nonostante ci fossero stati molti personaggi di rilievo nel suo salotto, nessuno mai aveva provocato tanto entusiasmo nello studio.

La chiacchierata poi prosegue e tocca molti argomenti, dall’ultimo album della Nannini “La Differenza” – che uscirà anche in vinile – fino ad arrivare alla sua bimba con la quale ha un rapporto davvero speciale. Si passa a parlare anche della mamma della Nannini, e questo momento per la cantate è di profonda emozione.

Ma proprio sul finire della sua ospitata accade qualcosa che ha urtato i nervi della Venier e del pubblico da casa. Poco prima la signora della domenica ha annunciato che avrebbe, di lì a poco, passato la linea al Papa in visita a Greccio, luogo in cui San Francesco inventò il Presepe. Fin qui tutto bene, se nonché quando la Nannini ha iniziato a cantare l’ultimo pezzo che sanciva la fine del suo intervento, la trasmissione è stata interrotta e la linea è andata al TG1.

Domenica In, Mara Venier si scusa per il taglio a Gianna Nannini

“Devo scusarmi per quello che è accaduto prima“, ha esordito la Venier non appena tornati in studio dopo il collegamento “Gianna Nannini stava cantando ed è stata sfumata. Chiedo scusa io, noi non siamo stati avvisati che ci avrebbero interrotto. Siamo stati colti di sorpresa anche noi, avevamo dei minutaggi molto precisi” aggiungendo infine: “Naturalmente come Domenica IN e io personalmente siamo stati felici di aver dato la linea al Tg e aver seguito Papa Francesco”.

La bagarre non termina qui e il fastidio di Mara Venier per ciò che è successo passa dalla tv ai social; infatti quando un utente sul suo profilo Instagram mette l’accento di nuovo sulla questione, commentando: “Mara no! Togliere e sfumare la Nannini mentre canta, no!“, lei di tutta risposta scrive un serafico: “Sono nera!“.