Domenica In, Mara Venier lancia una pesante frecciatina a Barbara D’Urso e all’ospitata di Morgan

La notizia del momento è indubbiamente la lite trash tra Morgan e Bugo sul palco del “Festival di Sanremo“, con Bugo che ha lasciato il palco dell’Ariston durante l’esibizione. Tante, troppe cose sono state dette su questa storia e il diretto interessato, dopo essere scappato da Sanremo non aveva mai rilasciato dichiarazioni ufficiali, fino alla sua ospitata a “Domenica In“.

Durante la messa in onda della puntata del 9 febbraio di “Domenica In – speciale Sanremo”, Bugo è stato ospite di Mara Venier. La puntata ha riguardato l’ospitata di tutti i big in gara che hanno partecipato alla settantesima edizione della kermsse musicale più importante d’Italia e in diretta da Sanremo si sono esibiti nuovamente e hanno chiacchierato con la conduttrice e una giuria composta da giornalisti.

Il primo a salire sul palco è stato Bugo, il quale dopo la squalifica si è confessato per la prima volta a Mara Venier. Mentre Bugo è stato ospite della Venier, Morgan è stato ospite di Barbara D’Urso durante la puntata di “Live- non è la D’Urso” andata in onda il 9 febbraio su canale 5, con l’intento di raccontare la sua verità.

In ordine cronologico, “Domenica In” va in onda prima di “Live- non è la D’Urso”, ma nonostante ciò il nome di Morgan come ospite di Barbara D’Urso era stato già ufficializzato e allora la Venier ha colto la palla al balzo per lanciare una pesantissima frecciatina ad indirizzo della sua collega. La Venier ha difatti chiosato: “Morgan andrà dalla d’Urso, una cosa di soldi gliel’avranno data. Tu sei venuto qui in amicizia Bugo“.

Naturalmente le parole di zia Mara non potevano passare inosservate e subito hanno fatto il giro del web. La conduttrice ha molto apprezzato Bugo, tanto che lo ha invitato alla prossima puntata di “Domenica In”, mentre Morgan dal canto suo si è difeso nel salotto della D’Urso, con quest’ultima che è rimasta in silenzio dopo la frecciatina lanciatagli dalla Venier.