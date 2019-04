Domenica In, Mara Venier lancia una frecciatina a Barbara D’Urso: "C’è un’esclusiva sul caffè ma io non posso nominarlo"

Mara Venier, in tutta la sua bellezza, è apparsa come ogni domenica su Rai 1 per presentare una nuova puntata di Domenica In. La conduttrice ha altresì voluto anticipare ai suoi fedeli telespettatori gli ospiti e le novità in merito alla puntata del 7 aprile 2019 ma al pubblico non è di certo passato inosservato un particolare alquanto strano.

Mara infatti, dopo aver salutato si è immediatamente portata una mano alla gola asserendo “Scusate, ho mal di gola e ho anche un po’ di febbre, tanto per non farmi mancare nulla…” chiudendo brevemente l’anteprima e dando immediatamente la linea al TG1. Insomma nonostante il suo stato di saluto non proprio “perfetto” la conduttrice ha poi iniziato la puntata di Domenica In con l’allegria di sempre e intervistando un personaggio molto in voga al momento.

Si tratta infatti di Stefano De Martino che sembra stia vivendo un momento molto bello non solo professionale ma anche sentimentale visto il ritorno di fiamma con la moglie Belèn Rodriguez. L’ex ballerino di Amici, sta conducendo Made In Sud con Fatima Trotta e proprio durante la divertente chiacchierata con i due conduttori, la Venier è riuscita a fare una battuta che a molti è sembrata una frecciatina alla sua nemica Barbara D’Urso.

“C’è un’esclusiva sul caffè! Quindi io non posso nominarlo. Volete del thè?” ha chiosato Mara mentre i due ospiti non hanno potuto fare a meno che sorridere. Come ben sappiamo infatti Barbara D’Urso durante il suo Pomeriggio Cinque è solita prendere il “caffeuccio” con i suoi telespettatori e Mara lo ha sottolineato pienamente nella puntata di oggi 7 aprile 2019.

Sembra oltrettutto che Domenica In abbia tagliato il traguardo delle trenta puntate e a renderlo noto sempre Zia Mara che ha sottolienato “Trentesima puntata di Domenica In quella di oggi! Sono tanti mesi che stiamo insieme, eh…” tra gli applausi sinceri del pubblico presente nello studio 3 della sede Rai ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma.