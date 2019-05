"Domenica In", Mara Venier ironizza sul caso Prati – Caltagirone

Il caso Prati – Caltagirone, che finalmente sembra essere arrivato ad un punto di svolta, è approdato anche su Rai 1 durante la trasmissione “Domenica In“, andata in onda il 26 maggio. Qualche settimana fa la stessa showgirl del Bagaglino aveva presenziato da Mara Venier come ospite e aveva infatti raccontato del suo immenente matrimonio con l’ormai famoso Mark.

Nella puntata di domenica 26 maggio, la Zia Mara ha voluto concedersi una battuta spiritosa che ha immediatamente fatto il giro del web, ma soprattutto trovato acceso il pubblico. Dopo che nello studio di “Domenica In” ha fatto il suo ingresso Romina Power, Mara Venier, parlando del più e del meno, ha dichiarato: “Hai portato il nuovo compagno?” e la cantante ha risposto: “Non c’è!”.

È stato proprio in quel momento che la conduttrice ha preso la palla al balzo e non ha resistito a fare una battuta sull’affaire Prati – Caltagirone, che ha interessato il gossip nelle ultime settimane: “Come non c’è, fammo come quell’altro?”, ha infatti asserito divertita Mara. Inutile dire che il pubblico presente in studio ha applaudito all’ironia della conduttrice, che ha sottolineato come, appunto, da settimane non si faccia altro che parlare del Prati gate: “Non ne possiamo più”.

Oltre al divertimento da parte di Mara Venier e Romina Power, che non hanno fatto altro che ridere fino ale lacrime, anche sul web gli utenti si sono scatenati e hanno fatto i complimenti alla conduttrice: “Zia Mara la tocca pianissimo” e ancora “Zia Mara non ne può più di Mark Caltagirone”, si legge infatti sui social.

Sabato 25 maggio Pamela Prati ha rilasciato una toccante intervista a “Verissimo“, dove ha voluto raccontare, finalmente, la sua verità. Non ci resta dunque che attendere per vedere come finirà questa storia che ha incuriosito il pubblico italiano, ma ha anche tanto divertito i telespettatori di “Domenica In”.