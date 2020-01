"Domenica In": Mara Venier invita Massimo Boldi e la fidanzata Irene Fornaciari

La scorsa puntata di “Domenica In“, condotta dall’intramontabile Mara Venier, ha visto come ospite più atteso il comico Massimo Boldi, accompagnato dalla sua giovane fidanzata Irene Fornaciari. La padrona di casa ha accolto calorosamente l’amico di sempre che, entrando, ha stupito la sua nuova fiamma cantando: “Come prima, più di prima, t’amerò“.

La coppia ha raccontato dell’inizio della loro storia d’amore, nata da una tenera amicizia nella quale è sbocciato ben presto un sentimento più profondo. La Venier afferma di essere molto felice di vedere il suo amico finalmente sereno, dopo il periodo difficile dopo la morte della moglie: “È stato difficile per me rimanere vedovo” afferma il comico, “Ho riversato tutta la mia solitudine sul lavoro, ho lasciato Christian De Sica, è stato un periodo turbolento“.

Successivamente il testimone passa a Irene, la quale racconta del loro primo incontro, avvenuto in treno. Lei, che è un’organizzatrice di eventi e voleva coinvolgere Boldi per un progetto lavorativo; seppur titubante per la paura di disturbarlo, decide di parlare con lui e proporgli lo scambio dei rispettivi numeri telefonici. “È stato lui a scrivermi subito“, scherza la Fornaciari, raccontando di come Massimo le avesse comunicato di non essere disponibile per l’evento.

A quella telefonata ne seguirono altre, che sfociarono in un paio di cene e, poco dopo, iniziò la loro relazione. Gli anni di differenza tra Massimo Boldi ed Irene Fornaciari sono 34 ma, stando alle parole della donna, non avrebbero mai rappresentato un problema per loro: “Ovviamente ci ho pensato alla differenza d’età, ma la vitalità, l’amore e la leggerezza che mi regala Massimo per me sono sempre motivo di gioia e felicità“.

Successivamente Irene lascia intendere che il rapporto con il comico non sarebbe stato accettato di buon grado da tutta la sua famiglia, mentre con le figlie di Massimo si sarebbe già creato un ottimo legame. Mara Venier, allora, decide di esprimere la sua opinione: “Vi vedo bene insieme, per me è siete una bellissima coppia. Massimo, ti vedo sereno. All’inizio non volevo neanche conoscere Irene, ma adesso so che tra voi è amore“. La Fornaciari, quindi, si apre con la padrona di casa, ringraziandola per averla invitata in tv per la prima volta e parlando della madre che le ha insegnato le cose importanti della vita. Il tutto sotto lo sguardo ammirato di Massimo Boldi.