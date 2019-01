Domenica In, Mara Venier interrompe l’intervista con Giampiero Galeazzi: esce dallo studio in lacrime

La puntata del talk show di Rai 1 condotto da Mara Venier “Domenica in” del 13 gennaio scorso è stata all’insegna delle emozioni e della commozione, grazie anche al ritorno del giornalista sportivo Giampiero Galeazzi, che dopo aver fatto delle importanti precisazioni sulla sua salute, si è lasciato andare ai ricordi e al divertimento grazie ad un omaggio musicale che gli è stato dedicato da Stefano Masciarelli e Andrea Roncato.

Ma la parte forse più bella ed emozionante dell’intera intervista – bellissima – è avvenuta nella parte finale, cioè quello dei saluti, ma anche un commiato dalla tv e dal bel tempo che fu – anni e anni di telecronache sportive ma anche di tv d’intrattenimento al fianco di Mara Venier – che ha indotto il celebre giornalista alle lacrime.

Mara Venier piange e lascia lo studio

Sono tanti i ricordi che legano la Venier a Giampiero Galeazzi, talmente tanti che è stato difficile riassumerli in breve tempo. Nonostante i problemi di salute – il diabete e una recente operazione al ginocchio – Giampiero ha dimostrato di avere una lucidità ed una precisione dei ricordi davvero impressionante.

Per omaggiare il suo amico, la Venier ha voluto interpretare il celebre brano musicale “In ginocchio da te“, ma la commozione per il momento – dovuta anche ai tanti filmati e ricordi rievocati – ha prevalso tanto da far piangere prima Galeazzi e poi la Venier, che ha lasciato lo studio per piangere le sue lacrime lontano dalle telecamere. Un momento che ha spiazzato i presenti, compreso “Bisteccone”.

“Oggi non ce la facciamo” – ha dichiarato la Venier, che solo dopo un pò è rientrata in scena con gli occhio lucidi e la voce rotta dal pianto. Ennesima attestazione del grande amore fraterno che lega ancora oggi i due protagonisti delle passate edizioni di “Domenica in”. A conclusione dell’intervista un forte, intenso ed infinito abbraccio tra la conduttrice ed il giornalista.