Domenica in, Mara Venier in lacrime dopo la dedica d’amore del marito: "Ti amo"

Una puntata ricca di emozioni quella del 24 febbraio del talk show “Domenica in“, dove alle belle e toccanti interviste al vincitore del Festival di Sanremo, Mahmood, e all’ex ballerino di “Amici” Stefano De Martino, si è aggiunto un fuori programma davvero molto bello che riguarda proprio la conduttrice Mara Venier.

Chissà se programmato o meno, la scorsa domenica il telefono cellulare di zia Mara sembrava un vero e proprio centralino: prima la telefonata in diretta della moglie di Adriano Celentano, Claudia Mori, – avvenuta durante l’intervista a Stefano De Martino – poi quella del marito della conduttrice, Nicola Carraro, per farle una inaspettata quanto meravigliosa dedica d’amore.

Mara si commuove in diretta per la dedica d’amore del marito

Come d’abitudine ormai ogni volta che Mara conclude un’intervista scatta un selfie con il suo ospite per poi pubbliare l’immagine sul suo profilo nel noto social di condivisione Instagram. Abitudine, però, che la porta a tenere sempre acceso il suo smartphone anche durante la diretta, cosa che però talvolta le crea degli inaspettati imprevisti.

La scorsa domenica Mara Venier ha intervistato due cantanti storici della musica italiana, Raf e Umberto Tozzi, e nel bel mezzo dell’intervista – subito dopo lo storico brano “Ti amo” – l’assistente di studio porta a Mara il suo cellulare dicendo che c’era il marito al telefono ed ecco che dall’altra parte della cornetta si sente la voce del celebre manager che dice: “Amore, il tuo telefonino è diventato un centralino, prima la Mori, poi l’elettricista” – quindi ha aggiunto – “Ti chiamo perché volevo dirti che ti amo“.

Inutile dire che la commozione prende il sopravvento e Mara Venier non riesce a trattenere le lacrime, anche in considerazione del fatto che sono giorni molto particolari per la coppia – Nicola Carraro non si trova in Italia in questo momento – che ha dovuto piangere la prematura scomparsa del cugino di Carraro, Alberto Rizzoli.