"Domenica In", Mara Venier furiosa con Elisabetta Sgarbi: "Si dia una calmata"

Tutto è cominciato a causa dello slittamento della diretta di “Domenica In” del 7 marzo 2021. Il talk show domenicale di Rai Uno, infatti, doveva andare in onda a partire dalla 14.00 con il tradizionale appuntamento post-Sanremo (registrato al Teatro Ariston), ma all’ultimo la Rai ha deciso di mandare in onda un’altra diretta, ovvero la messa di Papa Francesco da Erbil, in occasione dello storico viaggio del Pontefice in Iraq.

E se sui social molti telespettatori hanno protestato, indispettiti, di certo la cosa non avrà fatto piacere neanche a Mara Venier, la quale si è trovata a dover necessariamente accorciare la scaletta che prevedeva l’esibizione di tutti i cantanti in gara a Sanremo. A quanto pare a farne le spese è stata una band semi-sconosciuta, gli Extraliscio (un gruppo di 6 musicisti + un tecnico), la cui esibizione è stata annullata e rinviata probabilmente a data da definirsi.

Elisabetta Sgarbi attacca Mara Venier, la conduttrice si arrabbia

La cosa ha fatto infuriare la produttrice musicale della band, Elisabetta Sgarbi, che si è scagliata contro Mara Venier e il suo programma, reo di aver maltrattato e snobbato i suoi ragazzi. “La scortesia e la mancanza di attenzione degli autori e della conduttrice di Domenica In è senza scuse” ha tuonato la Sgarbi, prendendosela personalmente con conduttrice.

La produttrice musicale ha spiegato che gli Extraliscio sono stati fatti rimanere a Sanremo un giorno in più del previsto proprio per partecipare a “Domenica In”; quindi sono stati convocati prima alle 16.30, poi alle 15.30, hanno fatto i tamponi come tutti gli altri ma come se niente fosse sono stati rispediti a casa, senza potersi esibire come concordato e senza neanche essere nominati tra i partecipanti alla kermesse sanremese. “Sarebbe bastato accorciare le esibizioni di tutti, senza fare selezioni arbitrarie e offensive” ha concluso Elisabetta Sgarbi, affermando che un simile trattamento rappresenta un’enorme mancanza di rispetto.

Queste parole sono giunte all’orecchio di Mara Venier grazie a un comunicato che l’ha fatta andare su tutte le furie. La conduttrice ha tuonato che nessuno è stato cacciato, accusando la Sgarbi di non aver rispetto nei confronti di Papa Francesco e della Santa Messa. “Prima di insultare i miei autori e la sottoscritta, si informi bene” ha concluso. “Le avranno detto di tornare in studio a Domenica In. Si dia una calmata!”.