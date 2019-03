Domenica In, Mara Venier e la sottile frecciatina alla D’Urso: "Bisognerebbe avere rispetto per il lavoro degli altri"

La guerra degli ascolti è sempre molto accesa tra le reti della Rai e di Mediaset. Le due signore della domenica, Mara Venier e Barbara D’Urso, non hanno mai nascosto di essere in competizione e di cercare di portarsi a casa il miglior risultato in fatto di ascolti.

Nella scorsa puntata di “Domenica In”, però, la Venier non è riuscita a contenersi e, durante l’intervista a Paola Barale, ha lanciato un dardo infuocato contro la sua “nemica amatissima”, Barbara D’Urso. Molti, infatti, ascoltando le sue parole hanno subito pensato che fossero rivolte alla Carmelita nazionale.

Le frecciatine di Mara Venier

“Bisognerebbe sempre avere rispetto del lavoro degli altri“, ha chiosato la Venier lasciando intendere che qualche suo collega non sia molto rispettoso del lavoro degli altri. Subito il pensiero è andato alla D’Urso, visto e considerato quanto le due donne nei mesi scorsi si siano datte da fare per ribadire i loro indici di ascolto.

Poi Mara, durante l’intervista con Paola Barale, ha colto l’occasione di ricordare i tempi in cui lei conduceva “Domenica In” e si scontrava con “Buona Domenica” capitanata da Maurizio Costanzo: “Maurizio mi chiamava tutte le domeniche mattine. Dovrebbe essere così sempre, bisognerebbe sempre avere rispetto del lavoro degli altri, che si vinca o che si perda“.

In molti pensano che tutto nasca dal fatto che la D’Urso non abbia preso in minima considerazione la proposta fattale dalla Venier e cioè di andare ospite nel suo programma per poi ricambiare la cortesia andando lei stessa a “Domenica Live”.

Per ora tutto tace e la signora di Canale 5 non sembra aver intenzione di rispondere a questa proposta. Forse, pensano alcuni, è troppo impegnata nei suoi nuovi progetti: ricordiamo infatti che manca poco al lancio di “Live – Non è la D’Urso“, il nuovo format in procinto di partire sulla rete ammiraglia Mediaset.