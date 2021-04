"Domenica In", Mara Venier ad Angelo dei Ricchi e Poveri: "Ho un debole per te"

Una “Reunion” di nome e di fatto per il famoso quanto storico gruppo musicale dei “Ricchi e Poveri“. Dopo un periodo di inattività, da ricondurre all’abbandono di un componente del gruppo, ovvero si Marina Occhiena a causa del suo inizio di relazione amorosa con Marcello Brocherel, compagno di Angela Brambati e padre di suo figlio Luca

Insomma all’epoca dei fatti si venne a creare una situazione non poco strana, tale da rendere impossibile il proseguimento artistico e quindi lavorativo di tutto il gruppo. Ma oggi sembra che sia acqua passata; di recente infatti il gruppo composto da Angela Brambati, Franco Gatti, Marina Occhiena e Angelo Sotgiu, hanno deciso di riunirsi nel nome di un unico grande amore che li accomuna, la musica.

L’intervista di Mara Venier e la confessione ad Angelo Sotgiu

Di recente il gruppo è stato ospite del noto programma di Mara Venier “Domenica In” raccontando una serie di aspetti che hanno solcato la loro vita artistica e non solo. Proprio durante la l’intervista, zia Mara fa una confessione ad Angelo Sotgiu che spiazza tutti, ovvero di aver avuto in passato un debole per il cantante.

Ecco infatti cosa ha detto Mara durante la trasmissione: “Sai che ho un debole per te?“, iniziando a mandargli dei baci. Intanto sul fronte lavorativo i Ricchi e Poveri raccontano che hanno da poco concluso un lavoro artistico in nome della rinnovata ripresa del gruppo. Il nuovo album infatti riprendere tutti i maggior successi del gruppo.

Il titolo dell’album è “Reunion” in cui racchiudono ben 21 tracce, tutte rivisitate in una chiave artistica contemporanea, sperando così di poter avvicinare le nuove generazione alle vecchie glorie del passato, un specie di fusione di epoche, stile e mode.

In ultimo si affronta poi il tema sentimentale, legato a Franco Gatti e alla perdita di suo figlio alla tenera età di soli 23 anni, nel 2013. All’epoca le cause del decesso vennero ricondotte a un mix di sostanze stupefacenti e alcool, ma ancora oggi il Gatti difende il nome di suo figlio contro tutti coloro che lo accusano di essere stato un tossico dipendente.