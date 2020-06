"Domenica In", Luciana Littizzetto è ospite della Venier: interviene Maria De Filippi

Domenica 7 giugno è andata in onda una nuova puntata di “Domenica In“, lo storico contenitore domenicale della Rai, condotto da Mara Venier. Questa annata è stata molto difficile per la conduttrice veneziana e per tutti i suoi colleghi, a causa del Coronavirus difatti, tutti i palinsesti sono stati modificati e “Domenica In” è andata in onda tra informazione e interviste a distanza, via collegamento skype, a personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo.

Durante la puntata del 7 giugno è toccato a Luciana Littizzetto, essere ospite della Venier. Dopo una chiacchierata forte e intensa, nella quale la Littizzetto ha ripercorso tutta la sua vita, è arrivata per lei una bellissima e graditissima sorpresa: un videomessaggio da parte di Maria De Filippi. La De Filippi è la regina di casa Mediaset, ma quando c’è da intervenire in Rai, soprattutto per i suoi amici e colleghi, come la Littizzetto appunto o Carlo Conti, non si è mai sottratta.

E così le parole di queen Mary, ad indirizzo della Littizzetto sono state molto affettuose: “Ciao Luciana! Beh volevo salutarti, dirti che sei una persona speciale, dirti che sei onesta, dirti che sei generosa, dirti che sai suonare il piano, dirti che sai portare fuori il cane, dirti che sei una brava madre, dirti che ti voglio bene e dirti anche che sei un po’ balenga, ma una brava balenga. Ciao Luci ti voglio bene“.

Un grandissimo attestato di stima da parte della De Filippi, la quale non manifesta facilmente i suoi sentimenti in televisione e se questa volta lo ha fatto è perché sicuramente l’affetto che la lega alla Littizzetto è reale, puro e sincero. Maria ne ha poi approfittato per salutare Mara Venier, alla quale la scorsa settimana a causa di una brutta caduta, le è stata ingessata la gamba.

Nonostante tutto però, la Venier è andata lo stesso in onda e Maria le ha augurato una pronta guarigione: “Volevo dare un bacio speciale a Mara, che non la vedo da tanto e spero che riusciremo a vederci presto e di persona, in bocca al lupo perché so che sei caduta“. La De Filippi è stata fondamentale nella carriera recente della Venier, difatti quando il lavoro scarseggiava, Maria le ha dato la possibilità di approdare a Mediaset affidandole il ruolo di giudice a “Tu si que vales“.

La Venier e la Littizzetto, non potevano fare a meno di commentare il videomessaggio di queen Mary. Entrambe hanno espresso parole di lode e affetto nei riguardi della conduttrice più amata della televisione italiana. Luciana ha ammesso: “Io e Maria siamo molto amiche, lei è una persona straordinaria, mi ha aiutato tanto e le sarò sempre grata. Ci vogliamo un gran bene“.

Mara ha aggiunto: “Penso che siamo unite dallo stesso legame con Maria, anche io le devo tantissimo, mi ha teso la mano in un momento difficile della mia vita, veramente molto brutto, e sono riuscita ad alzarmi, grazie Maria“. Insomma, quello a cui abbiamo assistito domenica 7 giugno, è stato davvero un momento di grande televisione, che ha visto coinvolte tre donne straordinarie.