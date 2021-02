Domenica In, le anticipazioni di Amadeus su Sanremo 2021

La puntata prevista per domani, domenica 28 febbraio, condotta da Mara Venier e in diretta dagli studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma prevede delle anticipazioni interessanti sul prossimo Festival della canzione Italiana.

In questa 71° edizione la kermesse canora vedrà sfidarsi 26 cantanti nella sezione “campione” e otto in quella delle nuove proposte. A condurre l’appuntamento sarà Amadeus accompagnato da Fiorello e da diverse co – conduttrici tra cui Naomi Campbell, Matilde De Angelis, Elodie, Barbara Palombelli e Simona Ventura (già conduttrice del festival qualche anno fa).

Amadeus si collegherà nel corso della punta dal teatro Ariston dove si è già recato per sovraintendere i preparativi per la kermesse canora che inizierà martedì 2 Marzo di Rai 1 e svelerà qualche anticipazione.

Ospite in studio per parlare della sua carriera e confidare anche qualche indiscrezione sulla sua vita privata, Albano Carrisi che si esibirà anche con uno dei suoi maggiori successi “Il Sole”.

In studio anche Elettra Lamborghini, che ha partecipato lo scorso anno al Festival con il brano “Musica e il resto scompare”, che delizierà il pubblico con qualche rivelazione piccante e potrebbe dare qualche anticipazione anche sul suo prossimo impegno come opinionista a “L’Isola dei Famosi”.

Non solo Festival

Durante la puntata si tratteranno anche altre tematiche, non strettamente legate alla musica. Rocco Casalino presenterà il suo libro ‘Il Portavoce’ e svelerà i dettagli del suo rapporto speciale con le donne più importanti della sua vita: la mamma e la sorella.

Non potevano inoltre mancare approfondimenti e notizie sul fronte della pandemia e ampio spazio sarà dato al dibattito e all’informzione sulla Campagna di Vaccinazione nel nostro Paese grazie alla partecipazione del prof. Francesco Le Foche, immunologo del Policlinico ‘Umberto I’ di Roma e la virologa Ilaria Capua, autrice del libro ‘Il viaggio segreto dei virus’, in collegamento dalla Florida.