Domenica in, la moglie di Amadeus svela i segreti del loro amore perfetto

Amadeus, noto conduttore della popolare trasissione di Rai 1 “I Soliti Ignoti”, è stato ospite della puntata del 13 gennaio scorso di “Domenica In“, dove ha parlato non solo della nuova edizione di “Ora o mai più” – la cui prima puntata andrà in onda in prima serata sabato 19 gennaio – ma anche della sua vita, tra alti e bassi.

Una gavetta lunghissima fatta da tante porte sbattute in faccia, insomma tanti rifiuti che però non hanno mai fatto perdere l’animo ad Amadeus, che ha poi trovato in Claudio Cecchetto il suo punto di svolta, l’uomo chiave che gli ha dato fiducia e fatto migrare così dalla radio alla televisione.

Amadeus e l’amore per la moglie Giovanna

Dietro ad un grande uomo c’è sempre una grande donna: una cosa vera anche per Amadeus che ha da anni al suo fianco l’ex ballerina de “L’Eredità” Giovanna Civitillo, presente anche lei a “Domenica In”. Mara Venier ha fatto un piccolo regalo alla coppia mostrando alcuni rvm degli stacchetti de “la scossa” di Giovanna al celebre game show di Rai 1.

Balletti ma anche incontri di sguardi tra il conduttore e la ballerina, che già mostravano tutto l’amore e la passione che li univa, che si è mantenuta miracolosamente tale fino ai giorni nostri. Giovanna ha però tenuto a precisare che non è capitolata subito, ma dopo mesi di corteggiamento serrato.

L’amore tra Amadeus e Giovanna va a gonfie vele, in tal senso le parole della ballerina: “la nostra storia è nata sotto le telecamere con questi sguardi” – poi aggiunge – “la cosa bella è che mi guarda ancora così, questa è la nostra forza“. Poi Giovanna svela il segreto della loro unione: “condividiamo tutto, qualsiasi cosa”.

Ma non è solo la condivisione degli interessi a far andare avanti la coppia, ma anche la consapevolezza che la serenità è la base necessaria per poter far bene il proprio lavoto, in tal senso le parole di Giovanna che dice: “provo a dargli la serenità a farlo stare sereno, a fargli fare bene il suo lavoro“. E stando ai risultati ottenuti da Amadeus nel lavoro, Giovanna c’è proprio riuscita.