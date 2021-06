Domenica In, la confessione di Mara Venier: "In passato aggredita con un coltello"

Nell’ultima puntata di “Domenica In“, andata in onda nella giornata del 6 giugno, Mara Venier ha ospitato negli studi di Rai 1 Gessica Notaro, divenuta tristemente personaggio pubblico dopo la vicenda che l’ha coinvolta in un fatto di cronaca, lo sfregio al volto con l’acido compiuto dal suo ex compagno, Edison Tavares, nel 2017, facendo parlare anche le testate straniere come la BBC. L’aggressore è stato poi condannato in appello a 15 anni di reclusione.

A causa di questa aggressione ha dovuto subire numerosi interventi chirurgici per recuperare i lineamenti del proprio viso. In seguito al brutto evento Gessica è diventata attivista per la lotta contro la violenza delle donne, venendo insignita Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica italiana e nel 2018 diviene messaggero di pace Funvic Europa.

L’intervista di Gessica Notaro

L’ex concorrente di “Ballando con le stelle” è stata ospite nell’ultima puntata di “Domenica In” per presentare il suo ultimo libro intitolato “Nata sotto una buona stella” editto da Mondadori e in uscita nella giornata dell’8 giugno in tutte le libre digitali e fisiche.

Intervistata da Mara Venier la ragazza svela alcuni dettagli su questa autobiografia: “Nel libro ho voluto raccontare tutta la vicenda, anche quello che non era mai emerso. Non nego che è stato un grandissimo lavoro di introspezione per me, e in qualche modo il libro mi aiuta a chiudere un ciclo. Io continuerò ad aiutare le persone vittime di violenza che mi chiedono aiuto, ma dovevo mettermi alle spalle questa vicenda e l’ho fatto con questo libro”. Fortunatamente per Gessica Notaro si tratta solamente di un lontano ricordo, siccome a oggi è felicemente fidanzata con Filippo Bologni, campione di equitazione.

Durante il proprio racconto negli studi di “Domenica In” Mara Venier, tra l’altro sorprendendo un po’ tutti, afferma che anch’essa è stata vittima di violenza: “Anche io ho avuto un’aggressione con un coltello, ero una ragazzina, tanto spaventata, non volevo denunciare”.