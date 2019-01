Domenica In, Katia Ricciarelli e l’appello a Pippo Baudo: "Facciamo pace"

A “Domenica In“, il varietà di Rai 1 condotto da Mara Venier, è stata ospite la cantante Katia Ricciarelli. Il soprano in questa circostanza tocca vari argomenti, parlando del suo legame con la madre e del brusco rapporto con il padre, e dei suoi ex compagni, tra cui il tenore José Carreras.

La sua storia più conosciuta dal pubblico italiano è sicuramente quella con il conduttore Pippo Baudo. I due si sono sposati il 18 gennaio 1986, separandosi nel 2004 per poi divorziare tre anni dopo. L’ormai ex coppia non si parla più da molti anni, tranne qualche botta e risposta nei vari mezzi di stampa.

Le parole di Katia Ricciarelli

Il soprano, con le lacrime agli occhi, rivela a Mara Venier che desidera solamente dimenticare le liti avvenute in passato con Pippo Baudo e avere con lui un minimo di dialogo. Durante l’intervista ammette di tenere ancora molto al conduttore, e non vuole buttare 15 anni di relazione al vento.

Katia Ricciarelli dichiara di aver letto la biografia di Pippo Baudo intitolata “Ecco a voi. Una storia italiana” e il capitolo sulle sue ex: “Siccome Pippo ha scritto un bellissimo libro che ho letto e nel quale dice di che vuole fare pace con le sue ex, io credo di essere una sua ex no?”.

In seguito, fa un vero e proprio appello all’ex compagno: “Mi rivolgo a te, Pippo. Io vorrei fare pace con te, anche entro domani. Mi piacerebbe rivederti, parlare e risolvere tutto. Te lo dico con il cuore, in fondo siamo stati molti anni insieme ed adesso basta perché mi viene da piangere”. Ora bisogna vedere se Pippo Baudo accetterà o meno di esaudire il desiderio della sua ex Katia Ricciarelli.