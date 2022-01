Domenica In, Ivana Spagna racconta il suo dramma: "Stavo per ammazzarmi"

Ivana Spagna ha appena compiuto 67 anni e mai come in questo periodo della sua vita si è detta grata a Dio per tutto quello che di bello ha ricevuto dalla vita: a cominciare dall’amore per i suoi genitori, dai quali ha dichiarato di aver ereditato la spiccata sensibilità che le ha permesso di scrivere tante canzoni indimenticabili, che hanno colpito al cuore il pubblico, per proseguire con la sua carriera sfavillante, fatta di pochi bassi e tanti alti.

Ma come in tutte le esistenze, anche in quella di Ivana Spagna ci sono stati dei momenti bui che l’hanno segnata profondamente, portandola addirittura a un passo dal suicidio. Nel ha parlato la stessa artista nel corso di una lunga e commossa intervista rilasciata domenica scorsa a Mara Venier. Nel salotto domenicale di Rai 1, Spagna si è spogliata dalle finzioni del palcoscenico e ha messo a nudo un’anima fragile, che ha sofferto tanto, al punto da pensare di non farcela.

Ivana Spagna, i grandi dolori della sua vita: dall’aborto in tour al pensiero del suicidio

Tra i tanti argomenti di cui Ivana Spagna ha parlato con Mara Venier, c’è stato l’amore folle per i genitori e il dolore lancinante provato alla morte della madre. Subito dopo, infatti, per la cantante cominciò un periodo buio dal quale non riusciva a risalire: si era allontanara da tutti, soffriva da sola pur di non far soffrire le persone che stavano accanto e pian piano si fece strada il pensiero di farla finita.

Un pensiero che la Spagna provò a mettere in atto, per fortuna non riuscendoci. A darle una mano a emergere dal torpore della sofferenza fu la sua gattina, che entrò in bagno proprio nel momento in cui si era chiusa nella doccia col proposito di tagliarsi le vene. “Non volevo vivere più, così andai in bagno e, per non sporcare, mi chiusi nella doccia per tagliarmi le vene” ha raccontato l’artista a una scioccata Mara Venier. “Proprio in quel momento, arrivò la mia gattina, che miagolando mi ha come risvegliato. Pensai: “E tu adesso con chi resti?”. Solo in quel momento mi sono resa conto di cosa stessi facendo, la presi in braccio e piansi fino a liberarmi”.

Un altro momento terribile della vita di Ivana Spagna fu quando perse la figlia che aspettava. A quel tempo si trovava in tournée, avevo quattro date consecutive, quando una sera ebbe un’emorraggia. Corse all’ospedale, ma per la bambina che portava in grembo non ci fu nulla da fare.