Domenica In, Isabella Ferrari parla della sua rara malattia

Nel salotto di Domenica In, il contenitore della domenica, condotto da Mara Venier, tra i tantissimi ospiti, vi è Isabella Ferrari, attrice resa nota da tantissimi film e serie televisive, che si confessa alla conduttrice e che per la prima volta parla della sua malattia rara, di come stia combattendo e dei sacrifici che sta facendo per riuscire a farcela.

Isabella Ferrari, da sempre molto riservata sulla sua vita, si lascia andare e racconta quanto successo, in quanto vuole essere una testimonianza anche per molte altre che stanno vivendo il suo stesso dramma. “Era una mattina della festa della mamma, mi sono svegliata e non sentivo più le gambe. Le mie gambe non sapevano dove andare, non avevo sensibilità e avevo dolori molto forti”.

Parla poi del periodo della malattia, di tutti i medici che ha incontrato, anche lontano da Roma, la sua città. La malattia di cui soffre è rara, autoimmune, ma non vuole nominarla, perché le fa paura. Parla che vi è una terapia che aiuta e che è molto buona per lenire i dolori, ma non vuole nominarla perché online non sempre si riescono a reperire le giuste informazioni.

Racconta di non essersi mai arresa, di aver sempre combattuto e lottato, che ha continuato a vivere la sua vita, la sua quotidianità, ecc. Racconta che la ricerca e la terapia sono state fondamentali e un prezioso alleato e per questa ragione ha deciso di parlarne anche a Telethon, la trasmissione televisiva che si occupa di cercare fondi per le malattie genetiche e rare, proprio come la sua.

Una intervista che non racconta solo aspetti riguardanti la sua malattia, ma anche la sua carriera, compreso l’incontro con Carlo Vanzina, per Sapore di mare, dove ha interpretato il ruolo di Selvaggia. Un film che ha fatto sognare e che continua a fare sognare tantissime persone, inoltre lei si ricorda molto piccola e timida. Un ruolo che le è stato anche stretto, per cui ha deciso di allontanarsi e andare da un’altra parte.