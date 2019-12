"Domenica In": il racconto commovente di Tiziano Ferro, la storia con il marito

Ospite in studio del famoso programma “Domenica in“, condotto da Mara Venier, è il famoso cantante di Latina, Tiziano Ferro. Artista di fama internazionale, ha scalato le vette del successo musicale grazie alle sue canzoni, e alla sua voce. Da poco Ferro si è unito in matrimonio con il suo attuale marito Victor Allen, con la quale attualmente vive, insieme a Tiziano, a Los Angeles.

Il cantante durante la sua lunga intervista parla un po’ di tutto, della sua carriera, della sua infanzia, ed anche del suo primo incontro con suo marito. La Venier, in quanto ospite d’apertura del programma, lo accoglie in maniera molto calorosa, affermando: “Tu sei veramente il mio idolo“.

A quel punto è tutto un crescendo di emozioni, dove sia Ferro che la Venier, durante la chiacchierata, appaiono visibilmente emozionati. Tiziano infatti parla dei suoi esordi, e della famosa promessa fatta nel lontano 1988, promessa fatta a se stesso, di rendere fiero ed orgoglioso il padre, di farlo emozionare come quando si emozionò nell’ascoltare “Perdere l’amore” di Massimo Ranieri.

È la volta del racconto di come si siano conosciuti lui e il marito, e Ferro racconta che l’incontro è avvenuto in maniera del tutto fortuita proprio a Los Angeles, dove il cantante si trovava lì a girare un video musicale; era alla ricerca di un caffè e chiese a Victor dove fosse il caffè più vicino agli studios, e il marito rispose: “Se vuoi domani in caffè te lo offro io“, da quel giorno nacque tutto.

Ora i due sono felicemente sposati, e Ferro è apparso molto emozionato nel raccontare della proposta di matrimonio del marito, affermando che è stato molto originale, inginocchiandosi con l’anello in mano, e chiedendogli di sposarlo scrivendolo su due tazze da cereali, in quanto egli ha una grande passione per le tazze.

In ultimo il cantante si è soffermato sulle emozioni che sta provando in questo periodo da quando ha sposato Victor, affermando: “Quello che mi ha dato lui in quel momento mi ha ricordato i Natali da bambino, quell’irrazionalità del ‘non so perché ma è bellissimo e va bene così’, che perdiamo un po’, involontariamente perché la vita accade e quella cosa la perdi.“