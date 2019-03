Domenica in, il caffeuccio di Mara Venier copiato da Barbara D’Urso? La difesa del marito e di Rita Dalla Chiesa

Cosa ne pensa l’autore

Tiziana Terranova - Credo che parlare di caffé subito dopo pranzo la domenica pomeriggio sia una cosa talmente normale in Italia, che non può avere certo un'etichetta. Adoro Mara Venier e la sua conduzione di Domenica in, ed è solo grazie a lei se quest'anno su rai 1 si ride e ci si diverte la domenica pomeriggio.