Domenica in, gli ospiti della prossima puntata

La prossima puntata di Domenica In andrà in onda il 6 ottobre sempre alle 14:00 circa, e come sempre sarà ricca di ospiti che interverranno nel salotto di Mara Venier, per la conduttrice veneta anche quest’anno la sua trasmissione è partita alla grande registrando una media di 2.742.000 spettatori e uno share del 18.68%.Gli ospiti delle prossima puntata sarannno molti, e TvBlog ha già anticipato qualche nome.

Innanzitutto ci sarà uno degli attori più belli del panorama italiano Gabriel Garko, l’attore, oltre ha parlare della sua vita professionale e privata, racconterà la sua versione su uno dei gossip dell’estate che l’ha visto protagonista: la sua presunta relazione con Gabriele Rossi. Secondo molto giornali infatti Garko e Rossi avrebbero un relazione da qualche tempo e recentemente si sarebbero addirittura sposati!

Poi interverrà anche l’ex marito della padrona di casa: Jerry Calà, quest’ultimo e la Venier si sono sposati nel 1984 e separati nel 1987 ma i due sono rimasti in ottimi rapporti e molto spesso l’attore viene ospitato nei programmi della sua ex moglie, altro ospite sarà Pierluigi Diaco, il conduttore e giornalista è stato molto apprezzato quest’estate dal pubblico di Rai1 per il suo programma Io e te in cui era affiancato da Sandra Milo e Valeria Graci.

E poi ancora saranno presenti Serena Rossi, cantante e attrice molto apprezzata soprattutto per la sua interpretazione di Mia Martini nella fiction Io sono Mia; Giovanni Veronesi e Rocco Papaleo che insieme a Sergio Rubino e Alessandro Haber su Rai2 conducono lo show Maledetti amici miei ed infine sarà presente anche Achille Lauro, il rapper, che si è fatto conoscere ed apprezzare dal grande pubblico al Festival di Sanremo del 2019 era già stato ospite alla Domenica In di Mara Venier l’anno scorso e quest’anno ha deciso di ritornare. Questi saranno quindi gli ospiti della prossima puntata.